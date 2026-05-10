Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 23:00, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 23:42
Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirilen Böcek'in ifade alma işlemleri devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildi. Böcek'in ifade alma işlemleri sürüyor.

OĞLU DA İTİRAFÇI OLMUŞTU

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

SORUŞTURMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep edilmişti.

