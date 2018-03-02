Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin başlığı "SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ" şeklinde değiştirilmiş ve 1 inci maddesinde yer alan "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında" ibaresi "Sağlık Bakanlığında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsar. Ancak, Bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkilatına, taşra teşkilatından merkez teşkilatına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan ve asistanları kapsamaz."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (g), (j) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Hizmet puanı: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan Bakanlık personeli için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,"

"j) Personel: Bakanlıkta, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarını,"

"l) Standart: Bakanlık standart kadro mevzuatlarında belirlenen standartları,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve bağlı kuruluşların" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ve birliklerde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve bağlı kuruluşlar" ibaresi, sekizinci fıkrasında yer alan "Bakanlık ile bağlı kuruluşları kendi birimleri içinde" ibaresi ile onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış; dördüncü ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir ile görevlendirilenlerin eşleri ile 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre Bakanlıkta görevlendirilenlerin eşleri, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup en az altı ay yurt dışında görevlendirilenlerin eşleri ise eşlerinin görevlendirme süresince talep ettikleri yerlere geçici olarak görevlendirilebilir."

"(7) 663 sayılı KHK'nın 42 nci maddesi çerçevesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri halinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı veya başhekim olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlan yoluyla yapılmayan diğer başvurular ise personelin kadrosunun bulunduğu il müdürlüğü vasıtasıyla yapılır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının" ibaresi, "Bakanlığın" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan "veya bağlı kuruluşları" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlığın aynı hizmet sınıfı kadrolarında yeniden göreve başlatılabilirler. Bakanlık, kadro durumunun müsait olması halinde yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "er veya erbaş iken" ibaresi ile (e) bendinde yer alan "sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılır."

"f) Kadroları Bakanlıkta olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personelin talebi halinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlık kadrosuna,"

"(4) Devlet hizmeti yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan veya eşinin emekliye ayrılması nedeniyle ikinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bendi kapsamındaki atanma taleplerinin Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin bitimine müteakip en geç iki ay içerisinde yapılması halinde bir yıllık süre şartı aranmaz."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında" ibaresi "Bakanlıkta" şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (a) ve (h) bentleri ile (ğ) bendinde yer alan "Er veya erbaş iken," ibaresi ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) İl ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve başhekim olarak görev yapanların eşlerinin,"

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar il müdürlüğü emrine yapılır."

"(4) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendine göre atanan diş tabipleri ile aynı fıkranın (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, 19 ve 20 nci maddelerine göre atananlar ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir."

"(5) Dördüncü fıkrada belirtilen hükümlere göre atanmış olup atanma gerekçeleri ortadan kalkan personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar."

"(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi gereği atanan diş tabiplerine ve aynı fıkranın (g) bendi gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması halinde, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda" ibaresi "Bakanlıkta" şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi ve (b) bendi ile beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacı ve diğer sağlık personeli şeklindedir."

"b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir. Ancak birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alanlardan, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz."

"Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında talepleri uygun görülen stratejik personelin ayrılış işlemleri, üç ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip yapılır."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının" ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca" ibaresi ve üçüncü fıkrasında yer alan "veya bağlı kuruluşlarının" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde uygun görülmesi " ibaresi, "standardın uygun olması" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz."

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere Bakan onayı ile kurulur."

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Çalışma süresine bağlı yer değişikliği

MADDE 31/A - (1) PDC'nin uygun olması halinde;

a) 6 ncı hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 yıl görev yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,

2) 3 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

3) 4 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

5) 8 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

b) 5 inci hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 4 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

2) 5 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

4) 9 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilirler. Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.

(2) 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olmak ve en az iki yıl süre ile görev yapmış olmak şartıyla 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde yukarıda belirlenen süre şartları aranmaz.

(3) 6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler ile aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, çalışma süresinden sayılmaz. 6 ncı hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden sayılır."

MADDE 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU