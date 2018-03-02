Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK
MADDE 1 - 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin başlığı "SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ"
şeklinde değiştirilmiş ve 1 inci maddesinde yer alan "Sağlık Bakanlığı ve
bağlı kuruluşlarında" ibaresi
"Sağlık Bakanlığında" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı taşra
teşkilatında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri
sınıfı personelini kapsar. Ancak, Bakanlık merkez teşkilatından taşra
teşkilatına, taşra teşkilatından merkez teşkilatına yapılacak atamalar ve
görevlendirmeler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan eğitim
görevlisi, başasistan ve asistanları kapsamaz."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c), (ç) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (g), (j) ve
(l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"g) Hizmet puanı: Sağlık hizmetleri ve yardımcı
sağlık hizmetleri sınıfında çalışan Bakanlık personeli için, çalışılan
yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,"
"j) Personel: Bakanlıkta, Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve
yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarını,"
"l) Standart: Bakanlık standart kadro
mevzuatlarında belirlenen standartları,"
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve bağlı kuruluşların" ibareleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinde yer alan "ve birliklerde" ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan "ve bağlı kuruluşlar"
ibaresi, sekizinci fıkrasında yer alan "Bakanlık ile bağlı
kuruluşları kendi birimleri içinde" ibaresi ile onuncu fıkrası yürürlükten
kaldırılmış; dördüncü ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"(4) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup
kadrosunun bulunduğu ilden başka bir ile görevlendirilenlerin eşleri ile
2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre Bakanlıkta görevlendirilenlerin
eşleri, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla
eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. Zorunlu yer
değiştirmeye tabi personel olup en az altı ay yurt dışında
görevlendirilenlerin eşleri ise eşlerinin görevlendirme süresince talep
ettikleri yerlere geçici olarak görevlendirilebilir."
"(7) 663 sayılı KHK'nın
42 nci maddesi çerçevesinde sözleşme imzalayan
personelin eşleri, talepleri halinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak
kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak
stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin il
ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı veya başhekim olarak
sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır."
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İlan yoluyla yapılmayan diğer
başvurular ise personelin kadrosunun bulunduğu il müdürlüğü vasıtasıyla
yapılır."
MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının"
ibaresi, "Bakanlığın" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın dördüncü cümlesinde
yer alan "veya bağlı kuruluşları" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 -
Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri
ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup bu
görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlığın aynı hizmet
sınıfı kadrolarında yeniden göreve başlatılabilirler. Bakanlık, kadro
durumunun müsait olması halinde yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları
ilan eder. Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile
yapılır."
MADDE 10 - Aynı
Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan
"er veya erbaş iken" ibaresi ile (e) bendinde yer alan "sözleşmeli aile
hekimi olarak görev yapmakta iken" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı
fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(1) İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile
Temmuz ayıdır. Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan
kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak
müracaatta bulunur. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına
göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih
sıralamasına bakılır."
"f) Kadroları Bakanlıkta olup tıpta ve diş hekimliğinde
uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık
eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personelin talebi halinde,
ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim
kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlık kadrosuna,"
"(4) Devlet hizmeti yükümlüsü iken eşi vefat eden,
eşinden boşanan veya eşinin emekliye ayrılması nedeniyle ikinci fıkranın
(b), (c) ve (ç) bendi kapsamındaki atanma taleplerinin Devlet hizmeti
yükümlülüğü süresinin bitimine müteakip en geç iki ay içerisinde yapılması
halinde bir yıllık süre şartı aranmaz."
MADDE 11 - Aynı
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ve
üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında"
ibaresi "Bakanlıkta" şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (a) ve (h) bentleri ile (ğ) bendinde yer
alan "Er veya erbaş iken," ibaresi ve beşinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
"d) İl ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan
yardımcısı ve başhekim olarak görev yapanların eşlerinin,"
MADDE 12 -
Aynı Yönetmeliğin 18 inci
maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"(3) Müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte
personelin kadrosunun bulunduğu il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı
atamalar il müdürlüğü emrine yapılır."
"(4) 16 ncı
maddenin ikinci fıkrasının (f) bendine göre atanan diş tabipleri ile aynı
fıkranın (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları ile ilgili belgeyi
her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, 19 ve 20 nci
maddelerine göre atananlar ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair
belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, mazereti sona eren personelin
belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir."
"(5)
Dördüncü fıkrada belirtilen hükümlere göre atanmış olup atanma gerekçeleri
ortadan kalkan personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı
hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde
bırakılır. Aksi halde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas
alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre
atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas
alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar.
Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği
mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk
Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar."
"(6) 19 uncu ve 20 nci
maddeler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının
(f) bendi gereği atanan diş tabiplerine ve aynı fıkranın (g) bendi gereği
atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması halinde, dördüncü ve
beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz."
MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda"
ibaresi "Bakanlıkta" şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasının (a)
bendinin ikinci cümlesi ve (b) bendi ile beşinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
"Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık
merkez teşkilatı kadroları, il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başhekim,
eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş
tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacı ve diğer sağlık personeli
şeklindedir."
"b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki
aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet
grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin
sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında
eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği
sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet
bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı
hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev
yapan personelin görev yeri değiştirilir. Ancak birinci fıkranın (a)
bendindeki aynı sıralama grubunda yer alanlardan, üst hizmet bölgelerinden
2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet grubu şartı,
üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine
atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz."
"Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme
gün sayısı stratejik personel bakımından iki katı olarak uygulanır ve
Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra
kapsamında talepleri uygun görülen stratejik personelin ayrılış işlemleri,
üç ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip
yapılır."
MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının"
ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca"
ibaresi ve üçüncü fıkrasında yer alan "veya bağlı kuruluşlarının" ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yer alan "görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı
içinde uygun görülmesi " ibaresi,
"standardın uygun olması" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci
fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış
olma şartı aranmaz."
MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(1) İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın
istihdam politikalarını belirlemek üzere Bakan onayı ile kurulur."
MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Çalışma
süresine bağlı yer değişikliği
MADDE
31/A - (1) PDC'nin
uygun olması halinde;
a) 6 ncı hizmet
bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;
1) 2 yıl görev yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,
2) 3 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,
3) 4 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,
4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci
hizmet bölgesinin,
5) 8 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,
b) 5 inci hizmet bölgesinde atandıkları tarihten
itibaren;
1) 4 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,
2) 5 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,
3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci
hizmet bölgesinin,
4) 9 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,
C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme
bağlı kalmaksızın atanabilirler. Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde
belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar A ve B hizmet
grubu illere de atanabilirler.
(2) 5 ve 6 ncı hizmet
bölgesine Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü
tamamlamış olmak ve en az iki yıl süre ile görev yapmış olmak şartıyla 4, 5
ve 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde
yukarıda belirlenen süre şartları aranmaz.
(3) 6 ncı hizmet bölgesi
ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği ve sözleşmeli olarak
geçirilen süreler ile aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen
süreler, çalışma süresinden sayılmaz. 6 ncı
hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden
sayılır."
MADDE 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21
- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık
Bakanı yürütür.
KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU
|ESKİ HÜKÜM
|YENİ HÜKÜM
|Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde
etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve
bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık
hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.
|MADDE 1 - 26/3/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin
başlığı "SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ" şeklinde
değiştirilmiş ve 1 inci maddesinde yer alan "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında"
ibaresi "Sağlık Bakanlığında" şeklinde değiştirilmiştir.
|Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının
taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri
sınıfı personelini kapsar. Ancak, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez
teşkilatlarından taşra teşkilatlarına, taşra teşkilatlarından merkez teşkilatlarına
yapılacak atamalar ve görevlendirmeler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde
görev yapan eğitim görevlisi, başasistan ve asistanları kapsamaz.
|MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görev
yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini
kapsar. Ancak, Bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkilatına, taşra
teşkilatından merkez teşkilatına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler
ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan
ve asistanları kapsamaz."
|
c) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumunu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğünü,
ç) Birlik: Kamu Hastaneleri Birliklerini,
i) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,
g) Hizmet puanı: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında
çalışan Bakanlık ve bağlı kuruluşu personeli için, çalışılan yerin özellikleri
göz önüne alınarak hesaplanan puanı,
j) Personel: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri
ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarını,
l) Standart: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca standart kadro mevzuatlarında
belirlenen standartları,
|MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c),
(ç) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (g), (j) ve (l) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"g) Hizmet puanı: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında
çalışan Bakanlık personeli için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne
alınarak hesaplanan puanı,"
"j) Personel: Bakanlıkta, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık
hizmetleri sınıfı çalışanlarını,"
"l) Standart: Bakanlık standart kadro mevzuatlarında belirlenen standartları,"
|
|MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
"ve bağlı kuruluşların" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
|
|MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendinde yer alan "ve birliklerde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
|
(4) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu
ilden başka bir ile görevlendirilenlerin ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci
maddesine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevlendirilenlerin
eşleri, talepleri halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla
eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir.
(7) Birlikler bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri
halinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu
yere geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu
fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin birlikler bünyesinde genel
sekreter, başkan veya stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi,
başhekim, müdür olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır.
|MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan "ve bağlı kuruluşlar" ibaresi, sekizinci fıkrasında yer alan "Bakanlık
ile bağlı kuruluşları kendi birimleri içinde" ibaresi ile onuncu fıkrası
yürürlükten kaldırılmış; dördüncü ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(4) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu
ilden başka bir ile görevlendirilenlerin eşleri ile 2547 sayılı Kanunun
38 inci maddesine göre Bakanlıkta görevlendirilenlerin eşleri, talepleri
halinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu
yere geçici olarak görevlendirilebilir. Zorunlu yer değiştirmeye tabi
personel olup en az altı ay yurt dışında görevlendirilenlerin eşleri ise
eşlerinin görevlendirme süresince talep ettikleri yerlere geçici olarak
görevlendirilebilir."
"(7) 663 sayılı KHK'nın 42 nci maddesi çerçevesinde sözleşme imzalayan
personelin eşleri, talepleri halinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak
kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak
stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin
il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı veya başhekim olarak
sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır."
|Madde 12 - (1) Toplu atamalara ilişkin müracaatlar ilgili ilan metninde
belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. İlan yoluyla yapılmayan diğer
başvurular ise personelin kadrosunun bulunduğu teşkilata göre il müdürlüğü,
müdürlük veya birlik vasıtasıyla yapılır.
|MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İlan yoluyla yapılmayan diğer başvurular ise personelin kadrosunun bulunduğu
il müdürlüğü vasıtasıyla yapılır."
|
|MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının" ibaresi, "Bakanlığın"
şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan "veya
bağlı kuruluşları" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
|Madde 15 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri ve yardımcı
sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden
çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının
aynı hizmet sınıfı kadrolarında yeniden göreve başlatılabilirler. Bakanlık
ve bağlı kuruluşları, kadro durumunun müsait olması halinde yeniden atama
suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaat edenlerin yerleştirmeleri
tercihlerine göre kura ile yapılır.
|MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık
hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup bu görevlerinden çeşitli
nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlığın aynı hizmet sınıfı kadrolarında
yeniden göreve başlatılabilirler. Bakanlık, kadro durumunun müsait olması
halinde yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaat
edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır."
|
(1) İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır. Bakanlık
ve bağlı kuruluşları açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan
kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak
müracaatta bulunur. Bakanlık ile bağlı kuruluşları tercih sırasına bakmaksızın
hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması
halinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması
durumunda ise mesleki kıdemi fazla olan personel öncelikli olarak atanır.
(2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem
ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın;...
d) Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin
er veya
erbaş iken terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olması veya
çalışamayacak derecede malul ya da malul olup da çalışabilir durumda olması
ile bu durumdaki kamu görevlisi olması durumunda talep ettiği yere,
e) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında
sözleşmeli aile hekimi
olarak görev yapmakta iken başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna
yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda fiilen iki yıl
görev yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi
halinde sözleşmesinin feshedildiği yere,
bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.
f) Kadroları Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında olup tıpta ve
diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personelin talebi
halinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği
eğitim kurumunun bulunduğu ildeki kadrosunun bulunduğu Bakanlık veya bağlı
kuruluş kadrosuna,
|MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "er veya
erbaş iken" ibaresi ile (e) bendinde yer alan "sözleşmeli aile hekimi olarak
görev yapmakta iken" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (f)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(1) İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır. Bakanlık
açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara
atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık
tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet
puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılır."
"f) Kadroları Bakanlıkta olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına
göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal
uzmanlık eğitimi yapan personelin talebi halinde, ilgili uzmanlık eğitimi
giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki
Bakanlık kadrosuna,"
"(4) Devlet hizmeti yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan
veya eşinin emekliye ayrılması nedeniyle ikinci fıkranın (b), (c) ve (ç)
bendi kapsamındaki atanma taleplerinin Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin
bitimine müteakip en geç iki ay içerisinde yapılması halinde bir yıllık
süre şartı aranmaz."
|
|MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ve üçüncü
fıkrasının (c) bendinde yer alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında" ibaresi
"Bakanlıkta" şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının (a) ve (h) bentleri ile (ğ) bendinde
yer alan "Er veya erbaş iken," ibaresi ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"d) İl ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve başhekim olarak
görev yapanların eşlerinin,"
|(3) Müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu
teşkilata göre il müdürlüklerine,
müdürlüklere veya birliklere yapılır.
Mazerete dayalı atamalar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca il müdürlüğü,
müdürlük veya birlik emrine yapılır. Münhal kadrosu bulunmayan İl'e,
birliğe ve sağlık birimine atama yapılamaz.
(4) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine göre atananlar öğrenim
durumları ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında,
sağlık ve aile birliği mazereti nedeniyle görev yeri değiştirilen personel
ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri, her yıl Ocak ayında
çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, müdürlükler
ve birlikler mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde
Bakanlığa veya bağlı kuruluşlarına intikal ettirir.
(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendine göre atanmış olup atanma
gerekçeleri ortadan kalkan personel ile sağlık ve aile birliği mazereti
sona eren personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C
ve D hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde
eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncımadde hükümlerine
göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer
esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, Devlet
hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona
eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti
yükümlüsü kurasıyla atanırlar.
(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının
(g) bendi gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması halinde,
dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.
|MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci
ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(3) Müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu
il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar il müdürlüğü emrine
yapılır."
"(4) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendine göre atanan diş
tabipleri ile aynı fıkranın (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları
ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, 19 ve 20
nci maddelerine göre atananlar ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair
belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür.
İl müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde
Bakanlığa intikal ettirir."
"(5) Dördüncü fıkrada belirtilen hükümlere göre atanmış olup atanma
gerekçeleri ortadan kalkan personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet
bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır.
Aksi halde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26
ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise;
görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar.
Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği
mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk
Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar."
"(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının
(f) bendi gereği atanan diş tabiplerine ve aynı fıkranın (g) bendi
gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması halinde, dördüncü
ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz."
|
a) Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı
olarak değiştirilir. Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık
ve Bağlı
Kuruluş Merkez Teşkilatı kadroları, il sağlık müdürü/halk sağlığı
müdürü/genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim, eğitim görevlisi,
başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler,
diş tabipleri ve diğer sağlık personeli şeklindedir.
b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda
yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması
esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde;
her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin standardına
göre doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının
da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer
değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan
eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir.
(5)Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi
itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle
kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve
halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması
yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama
talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama
talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az
720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır.
Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından
iki katı olarak uygulanır ve stratejik personelin atanma talep ettiği
yerin 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi veya C ve D hizmet grubu il olması şarttır.
(6) Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci
fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesi ile beşinci fıkrası uygulanmaz. |MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan "Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda" ibaresi "Bakanlıkta" şeklinde değiştirilmiş;
birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi ve (b) bendi ile beşinci
fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
"Üstlük astlık sıralaması; Bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il ve
ilçe sağlık müdürü, başkan, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan
dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri,
eczacı ve diğer sağlık personeli şeklindedir."
"b) Her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda
yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması
esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde;
her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı
az olan ilde aile birliği sağlanır. Doluluk oranlarının da eşit olması
halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde
bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet
bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir. Ancak birinci
fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alanlardan, üst hizmet
bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde
hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama
taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz."
"Ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından
iki katı olarak uygulanır ve Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra
hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında talepleri uygun görülen stratejik
personelin ayrılış işlemleri, üç ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin
görevine başlamasına müteakip yapılır."
|
|MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan "Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının" ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan
"Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca" ibaresi ve üçüncü fıkrasında yer alan
"veya bağlı kuruluşlarının" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
|
Yönetici atamaları
Madde 25 - (1) İl müdürlüğü ve müdürlük unvanlarına, bu Yönetmeliğin
puan, PDC, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın
atama veya görevlendirme yapılabilir.
(2) İl müdürlüğü ve müdürlük görevini en az bir yıl, 663 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname kapsamında; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi,
başhekim veya müdür olarak sözleşme imzalayanlardan en az iki yıl süreyle
bu görevleri yürütenler, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren
en geç 2 ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere
talepleri doğrultusunda durumlarına uygun bir kadroya atanabilirler. Bu
süreden daha az görev yapanlar ise önceki kadrolarının bulunduğu ildeki
durumlarına uygun bir kadroya atanırlar.
|MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
|
|MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer
alan "görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde uygun görülmesi
" ibaresi, "standardın uygun olması" şeklinde değiştirilmiştir.
|
Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları
tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde
bulunamaz. Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile
19, 20 ve 21 inci maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma
şartı aranmaz.
(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi ile 19 uncu ve 21
inci maddeler kapsamındaki atanma talepleri hariç, 17 nci maddenin birinci
fıkrasına göre atananlar bir yıl, aday memurlar ise adaylık süresince
atanma talebinde bulunamaz. |MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20, 21
ve 26 ncı maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma
şartı aranmaz."
|
|MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"(1) İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek
üzere Bakan onayı ile kurulur."
|-
|MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
"Çalışma süresine bağlı yer değişikliği
MADDE 31/A - (1) PDC'nin uygun olması halinde;
a) 6 ncı hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;
1) 2 yıl görev yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,
2) 3 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,
3) 4 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,
4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,
5) 8 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,
b) 5 inci hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;
1) 4 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,
2) 5 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,
3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,
4) 9 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,
C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın
atanabilirler. Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden
bir yıl fazla süre ile görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.
(2) 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında
atanarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış
olmak ve en az iki yıl süre ile görev yapmış olmak şartıyla 4, 5 ve 6
ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde yukarıda belirlenen süre şartları
aranmaz.
(3) 6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği
ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler ile aylıksız veya ücretsiz izinli
olarak geçirilen süreler, çalışma süresinden sayılmaz. 6 ncı hizmet bölgesinde
geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden sayılır."