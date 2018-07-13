İğneada ve çevresinde görülmesi gereken yerler

İĞNEADA VE LONGOZ ORMANLARI

İğneada dünya üzerindeki 11 longoz ormanından birine sahip. Ülkemizde yalnızca 2 adet bulunan bu orman türünün diğer örneği olan Acarlar Longozu pek iyi durumda değil. Bu müstesna doğal güzelliğin mutlaka görülmesi gerekiyor. İğneada merkezine gelmeden önce tahta bir tabela ile girişi bulunmakta. Yol üzerindeki tabela azlığı sebebiyle kaçırmamaya çalışın. Longoz kelime anlamı olarak "subasan" demek. Denize ulaşan nehrin alüvyal biriktirmesi sonucu denizle bağ büyük oranda kesilmiş. Üstünde 5 göl oluşmuş. Kendine özgü bir orman yapısı ve hayvan sirkülasyonu da bu değişimle beraber gelmiş. İğneada sahili ve çevresiyle çok özel bir yer. İğneada da sizi bir çok güzellik bekliyor.

İĞNEADA VE ÇEVRESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Longoz Ormanları

Longoz Ormanları ülkemizin 39. Milli park alanıdır. Park alanı içerisinde yapılaşma sadece longoz çalışanları için yapılan bir iki yapıdan ibaret. Buraya gelene kadar Trakya'nın zengin ormanlarını zaten görmüş olacaksınız. Milli park alanı içinde ise ayrı bir hava var. Sanki filmlerden çıkmış gibi bir ortam. Benim "yeşil gölge" olarak adlandırdığım koyu bir yeşil hakim. Güneş ışığını kesip yaprakların gölgeliklerinde kaybolmamak için dikkatli olun.

Alan içerisinde 5 adet göl bulunmakta. Tüm milli park ve ayrı ayrı göl çevrelerinde yürüyüş parkurları mevcut. Orman kaybolmaya müsait olduğu için patikalardan çıkmamaya özen gösterin. Gitmeden vücudunuza iyi bir sinek kovucu sürün veya uzun kollu giyinin. Kapalı havza olduğu için bataklık biriktirmesi de kaçınılmaz olmuş. Bu yüzden inanılmaz bir sinek var. Sineklerde misafirperver değiller ne yazık ki. Soktuklarında güzel yakıyorlar. Sineklerin sokmasındansa terlemeyi tercih edeceksiniz.

İğneada Merkezi

İğneada şehir merkezindeki nüfus kışın 2000 civarı yazın ise 5000'i geçtiği söyleniyor. Çok güzel bir kumsalı var İğneadanın. Denizi de gayet güzel fakat karadenize güvenilmez ,dikkat edin. Cankurtaranlar ise gayet dikkatli ve görevlerinin bilincinde çalışıyorlar. Merkez çevresinde her türlü market ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız yerler mevcut. Sahillerde duş ve wc imkanı da var. Ayrıca sahil çevresinde yemek yeme alanları da bulunuyor.

Limanköy

Limanköy ,İğneadanın batısındaki falezlerin bulunduğu yerin üstünde olan bir köy. Sakinliği ve sıcakkanlı insanları ile meşhur. Köy içerisinde harika manzaralar var. Karadeniz'in en güzel gün batımlarını buradan görebilirsiniz.

Limanköy içerisinde görmeniz gereken en güzel yerlerden biri de kütüphanesi dahi olan bir konukevi. Belki bir yerlerde fotoğraflarını görmüşsünüzdür buranın. Konukevi tamamen asma yapraklarıyla kaplı. Konaklama kısmında ayrıntılardan bahsedeceğim fakat kalmasanız da mutlaka ziyaret edin.

Limanköyün en güzel noktalarından biri de Eski Fransız Feneri. Antalyanın Gelidonya feneri gibi harika bir manzaraya sahip. Hatta burayı bir işletmeye verip turizme kazandırmışlar. Etrafı renkli masalar ve çeşitli materyallerle dolu şirin bir işletme yapılmış. Dokusuna hiçbir zarar vermeden siz konuklarını bekliyor.

Demirköy

Demirköy,İğneadaya gelmeden önce karşımıza çıkan bir köy. Fatih Sultan Mehmet ,1453'te İstanbul'u fethetmeden önce topları burada döktürmüş. Demirköy köy merkezine 4 km mesafedeki döküm atölyelerini ziyaret edebilirsiniz.

Dupnisa Mağarası

Dupnisa mağarası ,Türkiye'nin en büyük mağaralarından biri. Rezve Deresi'nin Istranca Dağları'nı derin vadilerle yardığı, vahşi görünüme sahip bir bölgede yer alıyor. Giderken zaten vadinin ne kadar bakir olduğunu da keşfedeceksiniz. İçinde sürekli akışa sahip bir yer altı nehri ve bu nehrin oluşturduğu, derinliği yer yer 2 metreyi aşan göller bulunan mağarada, sarkıtlar ve dikitler yer alıyor. Mağaranın girişinden çıkışına kadar başarılı bir iç yapı yapılmış. Mağarayı gezerken yarasalara denk gelebiliyorsunuz. Kış zamanı yarasaların yaşam ve üreme yeri olduğu için ziyarete kapanan mağara on binlerce yarasanın evi. Işıklandırmalar ve bilgilendirme tabelaları ise yeterli düzeyde. Mağara içerisindeki gezi yaklaşık 45 dk sürüyor. Mağarayı gezdikten sonra harika orman yapısının altında kurulmuş olan banklarda temiz havayı içinize çekebilirsiniz. İnceden bir yağmura denk gelmenizi isterim. İnanılmaz bir görüntü oluşuyor.

İĞNEADA DA KONAKLAMA

İğneada da çok güzel oteller mevcut. Ortalama fiyatları ise gecelik 200-400 lira arası değişmekte. Ama benim size tek önerim var.Limanköy Konukevi. Zaten burası 2-3 gün geçirmelik huzur ve kafa dinleme yeri. En güzel yerinde en hesaplı bir şekilde kalabilirsiniz. Konukevinin ücreti gecelik oda başına 100 lira. Odalar iki kişilik,ortak kullanımlı iki adet tuvaletli banyo var. Konukevinin sadece 4 odası var. Tatlı bir iç dizaynı ve kendi yemeğinizi yapabileceğiniz de bir mutfağı var. Limanköydeki pazardan yumurtanızı ,sebze ve meyvelerinizi alıp,en tazesinden en tatlısından yemeklerinizi yapabilirsiniz.

İĞNEADA DA NE YENİR?

Dobrodoşli, İğneadanın favori yemek yeri. Çarşının hemen içerisinde tabelasını görmeme şansınız yok. Harika köfte ve sucuk yapıyorlar. Yanına söylenen manda yoğurdu ise adeta bir şölen. Bulgaristandan gidiş gelişin hala olduğu bu köyde kültürlerde taşınıyor. Yan masanızda Bulgarlar oturabilir burada. Bu lezzeti tatmadan dönmeyin ,pişman olursunuz.

Balaban ise bölgenin dondurmacısı. Keçi sütü ile yapılan dondurmaları bir tadan bir daha yiyor. Sütlü tatlıları sevenler mutlaka uğrasın derim.

İĞNEADA'YA ULAŞIM

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı yaklaşık olarak İstanbul'a 180 kilometre, Ankara'ya 640 kilometre, Silivri'ye 125 kilometre, Çorlu'ya 100 kilometre, Tekirdağ'a 130 kilometre, Çanakkale'ye 300 kilometre, Lüleburgaz'a 90 kilometre ve Edirne'ye 200 kilometre mesafededir.