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Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
ÖSYM'nin bu yıl hayata geçirdiği, 0,5 ham puan uygulamasına, DGS'de bir çok aday takılacak
ÖSYM, 2018 DGS'de bir yenilik yaptı. Yapılan yenilik 2018 DGS sınav kılavuzunda da yer aldı.
Kural şu şekilde:
"Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve
sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların
yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak
olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını
Bu yeni uygulamaya göre, sözel veya sayısal testten 0,5 ham puanı olmayanlar yani yarım soru dahi olsa çözmemiş olanların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
Hafta sonunda sınava katılan adaylar, binlerce mağdur olduğuna dikkat çektip, ÖSYM'nin bu yıl için kuralı kaldırmasını talep etmekte
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