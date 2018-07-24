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Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak

ÖSYM'nin bu yıl hayata geçirdiği, 0,5 ham puan uygulamasına, DGS'de bir çok aday takılacak
24 Temmuz 2018 00:15
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Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak

ÖSYM, 2018 DGS'de bir yenilik yaptı. Yapılan yenilik 2018 DGS sınav kılavuzunda da yer aldı.

Kural şu şekilde:

"Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını
belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. "

Bu yeni uygulamaya göre, sözel veya sayısal testten 0,5 ham puanı olmayanlar yani yarım soru dahi olsa çözmemiş olanların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Hafta sonunda sınava katılan adaylar, binlerce mağdur olduğuna dikkat çektip, ÖSYM'nin bu yıl için kuralı kaldırmasını talep etmekte
Memurlar.Net - Özel

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