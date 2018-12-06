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Zabıt katipliği nihai sınav sonuçları 2 aydır açıklanmıyor

Bazı adalet komisyonu başkanlıkları, zabıt katipliği sözlü sınav sonuçlarını, sınavın üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen hala açıklayamamıştır.
06 Aralık 2018 15:23
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Zabıt katipliği nihai sınav sonuçları 2 aydır açıklanmıyor

Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs 2018 günü 4.771 sözleşmeli zabıt katibi ve muhtelif unvanlarda personel alımı yapılacağına ilişkin duyuru yayımlanmıştır. Tıklayınız. Yayımlanan duyuruda istenilen şartları taşıyan adaylar, taşıdığı şartlara uyan unvana ilişkin başvurularını yapmışlar, akabinde ise başvuruda bulunulan unvanın niteliğine göre gerekli sınavlar yapılmıştır.

Önce uygulamalı sınav, sonrasında sözlü sınav yapıldı; ancak sınav sonuçlarının üzerinden neredeyse 2 ay geçmesine rağmen sınav sonuçları açıklanmamıştır.

Sözlü sınav yapan bazı komisyonlar sınav sonuçlarını açıklamıştır, bazı adalet komisyonları ise, sözlü sınav sonuçlarını açıklamamıştır.

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmaması, sözlü sınavı açıklayacak komisyonun "sınav sonuçlarını acaba açıklamayı unuttu mu?" şeklinde düşünmeyi beraberinde getirmektedir.

Başka kurumların sınav ilanlarına başvurmayı düşünen adayların büyük bir kısmı, zabıt katipliği sınavının sonuçlarını beklemekte, önünü göremediğinden dolayı da iki arada bir derede kalmaktadır.

Belirsizliğin, insan fizyolojisi üzerinde meydana getirdiği tahribatın boyutunu anlayabilmek için psikolog olmaya gerek yoktur, zabıt katipliği sınavına girmiş olup da sözlü sınavın sonuçlarının bu zamana kadar açıklanmaması, zabıt katibi adaylarını yıpratmaktadır.

Temennimiz; ilgili adalet komisyonları tarafından adaylarının beklemiş olduğu sınav sonuçlarının biran önce açıklanmasıdır.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekenlerin yapılması dileğiyle.

Memurlar.Net - Özel

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