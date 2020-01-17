Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
|17 Ocak 2020 22:39
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Rahşan Ecevit 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti
Rahşan Ecevit Kimdir?
Doğum Yeri : Bursa/ Türkiye
Doğum Tarihi : 1.1.1923 -
Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), (d. 1923, Bursa, ö. 17 Ocak 2020, GATA), Türk ressam, yazar ve siyasetçi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi.
Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.
DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.
Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.
17 Ocak 2020 tarihinde, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde hayatını kaybetmiştir.
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