1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti
 17 Ocak 2020 22:39
Yazdır
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti


Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit Kimdir?

Doğum Yeri : Bursa/ Türkiye

Doğum Tarihi : 1.1.1923 -

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), (d. 1923, Bursa, ö. 17 Ocak 2020, GATA), Türk ressam, yazar ve siyasetçi, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi.

Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

DSP'nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

17 Ocak 2020 tarihinde, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde hayatını kaybetmiştir.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
22 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
5 yaşındaki çocuk gripten hayatını kaybetti
17 Ocak 2020 23:22		 Bakan Akar'dan şehit asker için taziye mesajı
17 Ocak 2020 21:44
Meteoroloji yarın 3 bölgeyi kar yağışı için uyardı
17 Ocak 2020 18:59		 Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu
17 Ocak 2020 18:51
İSMEK'in ilk Kürtçe dil kursunda kontenjanlar doldu
17 Ocak 2020 16:07		 Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı köpek 'Bobo' katarakt ameliyatı oldu
17 Ocak 2020 15:25
Sosyal markette mahkumların ürettikleri ürünler satılıyor
17 Ocak 2020 15:04		 Ölüm duası kabul oldu
17 Ocak 2020 14:34
Konya'da üretilen robotlar kına gecelerinde de kullanılacak (Kına türküsü söylüyor)
17 Ocak 2020 14:31		 Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı
17 Ocak 2020 14:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:42 - İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Başkanlığı'nı ziyaret etti23:24 - Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlı23:22 - 5 yaşındaki çocuk gripten hayatını kaybetti23:16 - Şanlıurfa'da 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi22:39 - Rahşan Ecevit hayatını kaybetti22:26 - Kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen belediye başkanı hakim karşısında22:22 - Çorlu Belediyesi heykele 2,5 milyon TL ödemiş22:21 - Aydın'da özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı22:07 - Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı22:02 - Bakan Pakdemirli'den, Almanya'da yerli ürünlerle tarımsal diplomasi yaptı
21:44 - Bakan Akar'dan şehit asker için taziye mesajı21:35 - Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi21:17 - Türkiye'nin gündemini değiştiren Ümmü Gülsüm'den sosyal medya açıklaması21:16 - MEB mazeret tayin sonuçlarını açıkladı20:59 - Hileli ürün satanlara ceza geliyor, teklif Meclis'te20:59 - Beyin cerrahının oğlu 2. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı20:56 - 10 öğrencisi bulunan okulda karne töreni20:54 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
Erdoğan: Aferin bana unuttuğumu hatırlattın
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi
Nefes borusuna patates kaçan memur hayatını kaybetti
Ali Babacan'ın her şeyi danıştığı isim
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
esabil eker 1
deniz sarıtaç 1
özlediğini belli etmeden belli etmek 3
Güven 5
Kanal istanbul bu şahsın konusu değil 2
çayın vazgeçilmezliği 3
Rahşan Ecevit 1
kaburga 2
çaya kaç şeker 1
Özgürlük 2
SON İLANLAR
Döğer Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalaba Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İskilip Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İSYÖN İşçi Alım İlanı
Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam