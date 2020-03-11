1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trenler 'korona virüs'e karşı hazır

TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, 'korona virüs' salgını sebebiyle, bünyesinde bulundurduğu trenlere rutin temizliğin yanı sıra dezenfektede yapıyor
 11 Mart 2020 18:23
Yazdır
Trenler 'korona virüs'e karşı hazır

TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, 'korona virüs' salgını sebebiyle, bünyesinde bulundurduğu trenlere rutin temizliğin yanı sıra dezenfektede yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü, seferini dolduran trenlere gün sonunda rutin olarak temizlik işlemi uyguluyordu. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'korona virüs' salgını sonrasında Taşımacılık AŞ, trenlerdeki temizlik işlemlerinin yanı sıra dezenfekte tedbirleri de uygulamaya başladı.

"Trenler merkeze döndüklerinde özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor"

Gün içerisinde, 23 bin yolcu taşıyan yüksek hızlı, 45 bin yolcu taşıyan konvansiyonel, 430 bin yolcu taşıyan Marmaray ve 39 bin yolcu taşıyan Başkentray trenleri, sefer sayılarını tamamladıktan sonra rutin bakım için merkeze dönüyorlar. Bakımları tamamlandıktan sonra rutin temizlik işlemi gerçekleştirilen trenlere, 'korona virüs' salgını tedbirleri kapsamında insan vücuduna zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte uygulanmaya başlandı.

"Özel kıyafetli ekipler trenin en kuytu köşeleri dahil dezenfekte ediliyor"

Özel kıyafetli ve maskeli ekipler, temizliği tamamlanan trenlerin koltuk üstleri ve altlarına, koltuk arkalarına, bagaj kısımlarına, tuvaletlere, kapılara ve kapı kollarına, yolcuların ayaklarını koydukları ayaklıklara ve makinist kabinine kadar her yeri insan vücuduna zarar vermeyen ilaçlar ve özel makinelerle iki defa dezenfekte ediyor. Dezenfekte işlemi tamamlanan trenler, kullanım için hazır olduktan sonra seferlerine başlıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı
11 Mart 2020 18:45		 Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalayacak
11 Mart 2020 18:43
Sağlık Bakanı'ndan virüs yazın etkisini yitirecek mi sorusuna cevap
11 Mart 2020 17:15		 Yüksek yargı da koronavirüs tedbirlerini aldı
11 Mart 2020 17:08
Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı
11 Mart 2020 16:25		 Fotomontajlı 'korona virüs' paylaşımına valilikten açıklama
11 Mart 2020 15:36
İstanbul-Sofya tren seferlerine korona virüs engeli
11 Mart 2020 14:58		 YÖK, bazı rektörleri 'koronavirüs' gündemiyle toplantıya çağırdı
11 Mart 2020 14:29
Giresun Sağlık Müdürlüğünden 'koronavirüs' iddialarına yanıt
11 Mart 2020 14:01		 Yüksek yargıda seçim heyecanı
11 Mart 2020 13:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:50 - Muş'ta FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı18:48 - UEFA, Avrupa Ligi maçlarına korona virüs ertelemesi18:46 - Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı18:45 - MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı18:43 - Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalayacak18:31 - Fatih Portakal'dan koronavirüs teşekkürü18:23 - Trenler 'korona virüs'e karşı hazır18:15 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:08 - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs soruşturması17:51 - TBMM, üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'yi seçmedi
17:48 - MEB, yurt dışında yapılacak açık öğretim sınavlarını erteledi17:36 - Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir17:32 - Bilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?17:30 - Bakan Ersoy, korona virüs için kritik tarihi açıkladı17:26 - Ticaret Bakanı: Gıda fiyatında fırsatçılık yapanlar var17:15 - Sağlık Bakanı'ndan virüs yazın etkisini yitirecek mi sorusuna cevap17:14 - Mazlumder: TBMM dernek düzenlemesi teklifini geri çeksin17:13 - Antalya'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Sağlık Bakanı'ndan virüs yazın etkisini yitirecek mi sorusuna cevap
Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
İYİ Parti'den istifa eden vekil, Ak Parti'ye geçti
Bilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüsü 6
ramsey'nin laneti 2
eti cin yemek 4
bana bir şey olmaz düşüncesi 3
12.03.2020 anadolu efes vs valencia maçı 1
kadınlar günü mesajları 1
kamil koç'un muavin uygulamasını geri getirmesi 3
15.03.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 4
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 4
ronaldinho'nun 6 ay hapis cezası alması 3
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı, AB projesi kapsamında 154 personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alım İlanı
Rekabet Kurumu, 20 Rekabet Uzman Yardımcısı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam