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Korona virüs ile ilgili başvurulacak hastaneler açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüs riskine karşı hastaların test için başvurabilecekleri hastaneleri açıkladı.
 13 Mart 2020 14:37
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Korona virüs ile ilgili başvurulacak hastaneler açıklandı

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip coronavirüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Ülkemizde vaka sayısının ikiye yükselmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak coronavirüs hastalarının başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı.

CORONA İÇİN HANGİ HASTANELERE BAŞVURULABİLİR?

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık, yayınladığı liste ile Türkiye genelinde coronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri açıkladı.

İşte o hastaneler;

- Adana Şehir Hastanesi

- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ankara Şehir Hastanesi

- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Bursa Şehir Hastanesi

- Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

- Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Eskişehir Şehir Hastanesi

- Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Isparta Şehir Hastanesi

- Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Kayseri Şehir Hastanesi- Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Yozgat Şehir Hastanesi

Memurlar.Net
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