İl Sağlık Müdürlüğü el dezenfektanı üretimine başladı
|21 Mart 2020 16:34
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Kırşehir'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı el dezenfektanı üretimine başladı.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundaki öğretim üyelerinden oluşan komisyonun aldığı tavsiye kararının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca uygun görülmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eczacı ve kimyagerler tarafından üretimine başlanan el dezenfektanları, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kullanılacak.
İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, AA muhabirine, Çin'de ortaya çıkan, ardından dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle dezenfekte ürünlerine talebin arttığını söyledi.
Bulut, "Koronavirüse karşı ülke genelinde koruyucu antiseptik tüketiminde büyük artış görüldü. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli eczacı ve kimyagerler sağlık tesislerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızın el dezenfektanı hazırlama kılavuzundaki formüle uygun üretim yaptı. Halk sağlığı laboratuvarında ürettiğimiz el dezenfektanlarını, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde kullanmaya başladık." diye konuştu.
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