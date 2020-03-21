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Koronavirüs nedeniyle halı sahalar da kapandı

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs nedeniyle aldığı önlemler kapsamında halı sahalarda kapatıldı.
 21 Mart 2020 23:06
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Koronavirüs nedeniyle halı sahalar da kapandı

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle birçok alanın faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşların her akşam spor aktivitesi olarak kullandığı halı sahalarında faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verildi.

Halı saha alanlarına gelen sporseverler geri çevriliyor. Öte yandan halı sahalar ise sokak hayvanları için bir oyun merkezi haline geldi. Kimsenin uğramadığı sahalarda sokak hayvanların özgürce koşturması kameralara yansıdı.

"GELENLERİ KABUL ETMİYORUZ"

Seyrantepe'de bulunan bir halı sahada görevli olan Şerimatov Ziye, "Koronavirüs nedeniyle karar alındı. Biz de kapattık. Gelenler oluyor, biz de kabul etmiyorum. Erken gelenleri de kabul etmiyoruz. Bazen geliyorlar biz aboneyiz diyorlar. Kabul etmiyoruz. Her yer kapalı zaten. Bizim burada toplam 12 tane soyunma odamız var. Hepsi temiz. İlaçlandı. Ama yine de kabul etmiyoruz" dedi.

DHA
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