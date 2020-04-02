Bakan açıkladı: Süresi dolan sağlık raporları geçerli olacak!
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.
|02 Nisan 2020 09:35
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