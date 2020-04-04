Bakan Selçuk: Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık
|04 Nisan 2020 09:13
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerinin iki katına çıkarıldığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni SUT ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında çok sayıda iyileştirme yapıldığını aktaran Selçuk, "Koronavirüs tedbirlerimiz kapsamında, SUT ile karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık." bilgisini paylaştı.
Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız.
Yoğun bakım hizmetlerini geri ödeme listesine alarak karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini de iki katına çıkarmış olduk. Yine yoğun bakım şartlarında, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık."
- "İmmün plazma tedavisinin bedelini karşılayacağız"
Bakan Selçuk, sağlık hizmeti sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılacak bakım hizmetlerini de ödeme kapsamına aldıklarını ifade ederek şu bilgileri paylaştı:
"Dünya Sağlık Örgütü, salgına karşı yayımladığı bildiride, immün plazma tedavisinin en çok tavsiye edilen potansiyel tedavilerden biri olduğuna dikkati çekti. İmmün plazma veya serumun toplanması için uygun koşulların oluşturularak, bu alanda ilerlemelerin gerekliliğine vurgu yapıldı. Biz de bu doğrultuda ülkemizde, iyileşen vatandaşlarımızın serumlarından antikor temin edilerek koronavirüs tanılı hastalarımızda kullanılması işlemine ait bedelleri karşılayacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Koca: İzolasyonda başarılı değiliz
04 Nisan 2020 09:30
|'Tanzim' maske satışı başlıyor
04 Nisan 2020 09:05
|Giriş-çıkış yasağına zorunlu olarak dahil olan 5 il
04 Nisan 2020 08:30
|Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnedilmeli?
03 Nisan 2020 22:53
|Market ve Pazarda maske takmak zorunlu hale geldi
03 Nisan 2020 20:26
|Fahrettin Koca: 69 kişi daha hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 19:25
|Eski milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 19:10
|Dışarıdan gelenlere 14 gün karantinanın uygulandığı iller
03 Nisan 2020 18:42
|Bugün karantinaya alınan ilçe ve köyler
03 Nisan 2020 18:17
|Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
03 Nisan 2020 02:16