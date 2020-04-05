Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara maske dağıtılacak
|05 Nisan 2020 21:22
|Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını bildirdi.
Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti.
Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.
Aile üyeleri için maske temin etmek isteyen vatandaşlar, form üzerinde bu bilgileri de dolduracak.
Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.
EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır.https://t.co/ALe3X42uwn adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir. pic.twitter.com/2CWDpFKyjjFahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara Valiliği duyurdu: 24 bin 368 aileye ödendi
05 Nisan 2020 21:12
|Koronavirüs önlemi! Jandarma giriş-çıkışları kapattı
05 Nisan 2020 21:07
|İdlib'e kirpi sevkiyatı
05 Nisan 2020 20:22
|Dernek beyannamelerinin son bildirim tarihi ertelendi
05 Nisan 2020 20:17
|Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor
05 Nisan 2020 20:08
|EpttAVM'den her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtacak. Başvuru için tıklayın.
05 Nisan 2020 19:55
|İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi
05 Nisan 2020 18:51
|Sahilde yürüyüş pahalıya patladı!
05 Nisan 2020 18:46
|Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi
05 Nisan 2020 18:18
|Ağrı'daki cezaevinde koronavirüs tedbirleri en üst düzeyde
05 Nisan 2020 17:48