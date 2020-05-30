2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına göre düşük , bu nedenle yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha istihdam etmeyi düşünüyoruz
|30 Mayıs 2020 07:56
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.
Bakan Soylu, yeni polis istihdamına yönelik sorular soruya cevap verdi.
Yakın bir zaman önce 3 bin kadın polisin istihdam edildiğini belirten Bakan Soylu, buna rağmen Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına göre düşük olduğunu, bu nedenle yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha istihdam etmeyi düşündüklerini söyledi.500 kadın özel harekat polisi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
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