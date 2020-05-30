1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına göre düşük , bu nedenle yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha istihdam etmeyi düşünüyoruz
 30 Mayıs 2020 07:56
Yazdır
2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden katıldığı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

Bakan Soylu, yeni polis istihdamına yönelik sorular soruya cevap verdi.

Yakın bir zaman önce 3 bin kadın polisin istihdam edildiğini belirten Bakan Soylu, buna rağmen Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına göre düşük olduğunu, bu nedenle yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha istihdam etmeyi düşündüklerini söyledi.

500 kadın özel harekat polisi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2828 sayılı kanun kapsamında bin 343 kişi alınacak. Tercih kılavuzu yayımlandı
29 Mayıs 2020 22:01		 Devlet korumasındaki bin 343 genç için yerleştirme yapılacak
29 Mayıs 2020 11:00
Ak Parti Genel merkezinde, torpille mücadele için özel birim kurulmalı
28 Mayıs 2020 14:45		 Üç belediye 98 zabıta memuru alacak
28 Mayıs 2020 08:08
Zabıta ve itfaiye ilanlarına ilgisiz bölüm mezunu olma şartı onaylanmamalı!
27 Mayıs 2020 14:00		 YÖK, asgari program açma ölçütlerini alan bazında belirlese, birçok sorun çözülecek
27 Mayıs 2020 12:14
Pamukkale Üniversitesinden örnek sözleşmeli personel alım ilanı
25 Mayıs 2020 00:02		 Zabıta için mühendislik şartı arayan belediyeden itiraf gibi açıklama
24 Mayıs 2020 18:44
Üniversite, 53 puanlı adayı kişiye özel şartlarla kazandırdı!
24 Mayıs 2020 15:47		 Belediyeden skandal ilan! Zabıta memuru alım ilanına, mühendislik mezunu olma şartı koydu!
24 Mayıs 2020 14:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Genelgeyi beklemeden normal mesai yazısı yayımlayan kurumlar
Soylu'dan 'ek gösterge' açıklaması: Sözümüz var, gerçekleştireceğiz
Cuma Namazından geri kalan hüzünlü fotoğraf
İşte LGS sınavının nasıl yapılacağına dair detaylar
2 bin 500 kadın polis daha istihdam edilecek
Adliyelerde, kalem odasında 4 m2'ye bir personel düşecek
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Marketler bugün açık olacak
Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş
Kamuda korona etkisi analizi
Kabine ve MYK yüz yüze toplanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eski eşle aynı kurumda çalışmak 2
sakız çiğnemek 4
İstanbul'un fethinin 567.yıldönümü 3
Videolu yemek tarifleri 1
burç yorumu 1
ıslak yün fobisi 1
cuma sabahı 1
bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 2
joshua kimmich 1
kabak 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Uluslararası Tarımsal Arş. Eğitim Merkez Müd. Geçici İşçi Alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 29 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Göynük Göytur 2 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam