VHKİ için çıkılan ilanda 66 puanlı aday kazandı

Tokat Baydarlı Belediyesi 26 Mart 2020 tarihinde yayımlandığı ilanda iki VHKİ alacağını duyurdu.

Lise mezunu olup bilgisayar sertifikası olan tüm adaylara başvuru hakkı tanınmıştır. İlanda KPSS taban puanı olarak 65 puan belirlenmiştir.

Başvurular 1 ila 5 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. 7'si şahsen olmak üzere 72 aday başvurdu. Yönetmelikte yer alan kurala göre en yüksek puanlı 5 katı aday belirlendi. Bazı adayların başvuruları eksik belgeden dolayı işleme alınmadı.

Sonuçlar açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre 66 ve 68 puanlı iki aday atama hak kazanan olarak açıklanmıştır.

Alımlar merkezi olmadığı sürece, bu şekilde adaletsizlik yapıldığı algısı oluşturan uygulamalar olmaya devam edecektir.