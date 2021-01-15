Koruyucu aile yanında büyüyen çocuk sayısı 8 bine yaklaştı
|15 Ocak 2021 12:02
|+Aa- Yazdır
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Türkiye genelinde sürdürülen çalışmalar sonucunda koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 8 bine yaklaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Bakanlıkça Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklar için sürdürülen koruyucu aile seferberliği, 2020'de sonuçlarını verdi.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2002'de 510 koruyucu aile yanında 515 çocuk varken 2019'da 7 bin 259 korunmaya muhtaç çocuk, 5 bin 967 koruyucu ailenin yanında yeni bir hayata adım attı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının psikolojik, sosyolojik ve ekonomik anlamda olumsuz etkiler doğurduğu 2020 yılında ise koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 7 bin 869'a, koruyucu aile sayısı da 6 bin 484'e ulaştı.
Buna göre, 610 çocuk geçen yıl koruyucu ailesi ile mutlu bir yuvanın kapısını araladı, 517 aile bakım ve koruma altındaki çocuklara kalbini açtı.
- 81 ilde koruyucu aile var, rekor İstanbul'da
Korunmaya muhtaç çocuklar için yürütülen çalışmaların en önemli sonuçlarından biri, Türkiye'nin 81 ilinde koruyucu ailelik sisteminin devreye alınıp yaygınlaştırılması oldu.
Bakanlığın 1 Ocak 2021 tarihli verilerine göre, ülke genelinde en çok koruyucu aile bulunan il 716 aile ile İstanbul. İstanbul'u sırasıyla Ankara (414), İzmir (381), Kayseri (276) ve Adana (202) izliyor.
Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise İstanbul'da 785, Ankara'da 470, İzmir'de 430, Kayseri'de 308, Adana'da 268'e çıktı.
- 795 özel gereksinimli çocuk koruyucu aileleriyle büyüyor
Koruyucu ailelik sistemiyle devlet korumasındaki farklı engel gruplarından çocukların da yaşamı değişti.
Halihazırda Türkiye genelindeki 795 özel gereksinimli çocuk, koruyucu aileler yanında bulunuyor. Bakanlık, özel durumları bulunan çocukların düzenli olarak engelli rehabilitasyon merkezlerine gitmesini ve eğitim süreçlerini destekliyor.
- Koruyucu aile nasıl olunur?
Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, uygun aile ya da kişilere "koruyucu aile" deniliyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, sürekli Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş arasındaki en az ilkokul mezunu, düzenli bir gelire sahip, evli veya bekar herkes koruyucu aile olmak için başvuruda bulunabiliyor.
Koruyucu ailelik başvuruları, gereken belgelerle Bakanlık il müdürlükleri, e-Devlet ve Bakanlık internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
Bu süreçte koruyucu ailelik başvurularını yapan kişilerin durumlarında, çocuk ile koruyucu aile ilişkileri açısından önem taşıyan temel mesleki değerlendirmelere yönelik incelemeler yürütülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aşılama anlık takip ediliyor: Yarım milyon kişiye aşı yapıldı
15 Ocak 2021 14:04
|Adıyaman'da 17 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
15 Ocak 2021 13:48
|İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başladı
15 Ocak 2021 13:46
|Bir bakanlık, 10 yıl sonra GYS açıp, kadroların yüzde 90'ını doldurdu
15 Ocak 2021 12:10
|Bakan Karaismailoğlu'ndan Hatay'lılara 'Amonos Tüneli' müjdesi
15 Ocak 2021 11:03
|İSKİ son verileri paylaştı! İstanbul barajlarında son durum
15 Ocak 2021 10:38
|Değerli konut vergisi uygulama esasları belirlendi
15 Ocak 2021 09:59
|Diyanet personeli aşıda öncelik istiyor
15 Ocak 2021 07:45
|Milli Savunma Bakanlığı 2 askeri hakimi ihraç etti
15 Ocak 2021 00:25
|PTT ile Azerpost hızlı para transferi konusunda anlaştı
14 Ocak 2021 20:38