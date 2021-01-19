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2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılara getirilen izin kısıtlamasını kaldırdı

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlıkçılara yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.
 19 Ocak 2021 12:04
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Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılara getirilen izin kısıtlamasını kaldırdı

Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti.

KISITLAMALAR KALKTI

Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Yayımlanan yeni düzenlemeye göre yıllık izin ve aylıksız izinler amirlerin uygun bulacağı zamanlarda kullandırılacak. Başka kurumlara geçişe ise iki istisna dışında muvafakat verilmeyecektir.

Memurlar.Net
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