Gazi Üniversitesi sınavı çok zor yapınca, TİGEM'in personel alımında kadrolar boş kaldı

TİGEM, 2020 yılının Aralık ayında yayımladığı ilanla, 399 sayılı KHK'ya tabi olarak 145 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. KPSS puan türlerinden en yüksek puana sahip 10 katı adaydan 924 aday 100 TL sınav ücreti ödedi ve 6 Şubat 2021 tarihinde Gazi Üniversitesince sınava alındı.

Sonuçlar 24 Şubat 2021 tarihinde açıklandı. Sözlü sınava girebilmek için yazılı sınavdan en az 70 puan almak gerekiyordu.

- Ziraat Teknisyeni, Ziraat Teknikeri, Bitki Koruma(Mühendis) branşlarında yapılan sınava 67 aday katılmasına rağmen hiçbir aday yazılı sınavda başarılı olamadı.

- Veteriner sağlık teknisyeni, radyoloji teknikeri unvanlarında birer aday, bahçe bitkileri branşında 2 aday, inşaat teknikeri alanında ise sadece 3 aday başarılı olabildi.

- Diğer branşlarda ise sözlüye alınacak 3 katı aday sayısına ulaşılamadı.

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