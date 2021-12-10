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Market çalışanları zamların hızına yetişemiyor

Her sabah işe, etiketleri değiştirmekle başlayan market çalışanları, bazı ürünlerin fiyatları gün içinde de değişmeye başlayınca çareyi etiketleri boş bırakmakta buldular.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 10 Aralık 2021 08:21
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Market çalışanları zamların hızına yetişemiyor

TL'nin değer kaybı karşısında her şey hemen her gün zamlanırken, bazı marketlerde ürünlere yapıştırılan boş etiketler dikkat çekti. Temel gıdadan hijyen ürünlerine, fiyat etiketlerindeki değişimlere yetişemeyen marketler, bu iş için aldıkları elemanlar da yetmeyince, güncel fiyatları vatandaşa kasada bildiriyor. Şişli'de bulunan bir marketin çalışanı, "Eskiden haftada sadece bir gün zam gelirdi. Son zamanlarda her gün her şeye zam geliyor. Bu yüzden her sabah marketi açtığımızda yaptığımız ilk iş, önceki günün etiketlerini, güncellenen zamlı etiketlerle değiştirmek oluyor" dedi.

VATANDAŞIN ELİ BOŞ

Çağlayan'da bir bakliyat dükkanına alışveriş yapmaya girdiğini ancak fiyatları görünce eli boş çıktığını söyleyen Gülsen Yıldırım, "Fiyatlar almış başını gidiyor. 2 çocuklu bir aile ne yapacak? Ev kiraları, faturalar, market alışverişi derken cebe bir şey kalmıyor. Market alışverişini yeteri kadar yapamıyoruz. Yazık bu milletin haline" ifadelerini kullandı. Sadece acil ihtiyaçlarını almaya çalıştığını söyleyen bir çocuk annesi Belkıs Çağlayan da "Fiyatları görünce 'Başka zaman alırım' diyerek çoğu şeyi almıyorum. Başka zaman olduğunda da fiyatı yine arttığı için alamıyorum, böyle bir kısır döngü" diye konuştu.

Fiyatı öğrenen aldığını geri bırakıyor

Market çalışanı F. U, etiket değiştirmeye yetişemeyince müşteriye fiyatı kasada söylediklerini belirterek "Fiyatı öğrenen müşteri aldıklarını geri bırakıyor. Her gün her şeye en az 5 lira zam geliyor" dedi. Geçinemediklerini söyleyen Uslu "Eskiden kırmızı eti bulamıyorduk ama şimdi tavuk etini de bulamıyoruz. Balık zaten yok" diye konuştu.

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