Bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü

Musa Şen'in cesedi de otopsi için aynı hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kent merkezine bağlı Özbağ beldesi Kışlapınar Mahallesi'nde yaşayan M.K. ile komşusu Musa Şen, yan yana olan bahçelerinin sulanmasıyla ilgili tartıştı.

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