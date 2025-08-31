Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor
Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Ana sayfaHaberler Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Fenerbahçe'de uzun süredir konuşulan Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşıldı. Oyuncunun İstanbul'a geliş saati de netleşti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 13:26, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 13:23
Yazdır
Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Yaklaşık bir aydır Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı Lacivertliler'e gelmek istemesine karşın Benfica'nın tutumu nedeniyle Şampiyonlar Ligi play-off turu sonrasına kalan transferde artık mutlu son çok yakın.

Benfica maliyeti duyurdu

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro'ya ulaşabileceği anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

Galatasaray hakkını kullanmayacağını açıkladı

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını söyledi.

Eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe Kulübüne transferiyle ilgili konuşan Yazgan, "Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda.

Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Geliş saati belli oldu

Fenerbahçe açıklamaların yapılmasının ardından yeni transferini almaya Portekiz'e bu sabah saatlerinde gitti.

Fanatik'ten Samet Çayır'ın sosyal medya paylaşımına göre Lizbon'dan kalkacak olan özel jet bu akşam Sabiha Gökçen'e iniş yapacak. Kerem Aktürkoğlu, saat 18:00 sularında İstanbul'da olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber