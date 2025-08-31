Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı

Sağlık Bakanlığınca, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflara yönelik 1 Eylül'de başlayacak 'uyum' sürecine ilişkin çocukların psikolojik gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi için uyarılarda bulunuldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 13:00, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 13:09

Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zil, 1 Eylül'de 'uyum' eğitimleri için çalacak. Bu eğitimlerin sonucunda ise, çocukların okula adaptasyon sürecinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla gerçekleşmesi amaçlanıyor. Tatil sonrası okula dönüş süreci, özellikle küçük yaştaki çocuklarda ayrılık kaygısını tetikleyerek uyum sorunlarını beraberinde getirebiliyor. Bu süreçte ailenin tutumu ve okul ile iş birliği içerisinde hareket etmesi ise çocuğun psikolojisi açısından önem taşıyor. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı, öğrencilerin uyum sürecine ilişkin ailelere yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Çocuklar başkalarıyla kıyaslanmamalı

Sağlık Bakanlığı, okula yeni başlayan çocukların herhangi bir uyum problemi yaşamaları durumunda sınıfındaki ve çevrelerindeki diğer çocuklarla kıyaslanmamaları gerektiği konusunda uyardı. Bu kapsamda, çocuğun benliğine zarar verebilecek olan 'ağlarsan sana kötü çocuk derler', 'seni okula almazlar', 'seni bebeklerin gittiği sınıfa alırlar' gibi ifadelerin kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtildi. Çocukların alıştıkları aile ortamından çıkarak düzenli, kurallı bir yapıya adım atması ve ayrılık kaygısı; birtakım zorluklara neden olabiliyor. Bazı çocuklar okula kolayca uyum sağlarken, bazılarının alışması zaman alabiliyor. Bu süreçte ebeveynlerin çocuklarını anlamaları, duygularını kabul etmeleri ve onları desteklemeleri sürece olumlu katkı sağlıyor.

Okul algısı çocukların ilgisini çekebilecek şekilde oluşturulmalı

Bakanlık tarafından, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin zihnine okulun keyifli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı olduğuyla ilgili olumlu bir görüntünün yerleşmesinin, süreci kolaylaştıran etkenler arasında yer aldığını belirtildi. Bu sebeple, ebeveynlerce çocuklara okul anlatılırken olumlu ifadeler kullanılmalı; okulda çocukların hoşuna gidecek etkinliklerin yapıldığı, oyunlar oynandığı, okulun yeni arkadaşlar edinilebilecek özel bir yer olduğunun vurgulanmasının önemine değinildi. Öte yandan, ailelerin çocuklarının yanında öğretmen, okul ve sınıf ortamı gibi konularda olumsuz konuşmalar yapmaması gerektiği belirtildi.

Aileler, öğretmen ve okul yönetimiyle iş birliği içinde olmalı

Okula uyum sürecinde aileler, çocuklarına öğretmenlerini tanıtarak onlara güven duymalarını sağlamalı, aynı şekilde okula gidiş ve geliş sürecinde eşlik ederek çocuklarında güven duygusunu pekiştirmeli ve bu süreçte ailelerin, öğretmen ve okul yönetimi ile iş birliği içerisinde olması önemli. Aileler, öğretmenler tarafından açıklanan programa uyum sağlamalı; çocuklar günlük düzen hakkında önceden bilgilendirilmelidir.

Uyum sürecinde aşırı sınırlayıcı olmamalı

Bakanlık tarafından, tatil sonrası okula başlama kaygısının azaltılması için çocukların sevdikleri spor aktivitelerine yönlendirilmesi, kuralları kademeli olarak uygulamak ve aşırı sınırlayıcı olmamanın da bu sürecin başarıyla geçirilmesi için etkili olacağı vurgulandı.

