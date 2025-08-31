HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor

HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, yeni adli yıl mesajında adaletin hızlandırılması ve hakimlerin memnuniyetinin artırılması için önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini açıkladı. Kuloğlu, "Adaletin daha hızlı, daha etkin ve herkes için erişilebilir hale gelmesi hedefimizdir" dedi.

Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Yılmaz Tunç'un tensipleriyle yargıda yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Kuloğlu, şu düzenlemeleri sıraladı:

Davaların makul sürede sonuçlanması için kararlı adımlar atılacak.

Hakim adayları, kura öncesinde hukuk veya ceza alanında tercihte bulunabilecek.

Kura ile yetki kararnamesi tek adımda birleştirilecek.

Genel ve mazeret kararnamelerinde atama ve yetki aynı anda yapılacak.

Kuloğlu, bu adımlar sayesinde hakimlerin verimliliğinin artacağını, davaların ve soruşturmaların gereksiz yere uzamasının önüne geçileceğini ifade etti.

Yeni adli yılın yargı camiasına ve millete hayırlı olmasını dileyen Kuloğlu, "HSK olarak hedefimiz net: Adaletin daha hızlı, daha etkin ve herkes için erişilebilir hale gelmesi" sözleriyle mesajını tamamladı.