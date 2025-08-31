Ehliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 1 ölü

Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan V.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

U.D. idaresindeki 21 BK 094 plakalı belediye otobüsü ile N.A'nın (16) kullandığı 21 AGU 620 plakalı otomobil, Bağcılar Mahallesi'nde Siverek ve Avşin caddelerinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

