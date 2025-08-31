Ehliyetsiz çocuk sürücü kavşakta belediye otobüsüne çarptı! 1 ölü
Diyarbakır'da Siverek ve Avşin caddelerinin kesiştiği noktada meydana gelen kazada, 16 yaşındaki sürücü gözaltına alındı. Hayatını kaybeden V.A.'nın yakınları yasa boğuldu.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
U.D. idaresindeki 21 BK 094 plakalı belediye otobüsü ile N.A'nın (16) kullandığı 21 AGU 620 plakalı otomobil, Bağcılar Mahallesi'nde Siverek ve Avşin caddelerinin kesiştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki kuzeni V.A. (13) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan V.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan N.A, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.