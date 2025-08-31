Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!

20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2025-2026 adli yılı yarın Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Ankara'daki önemli davalar yeni adli yılda görülmeye devam edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 07:45, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 09:45
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona erdi. Bu süreçte adliyelerde nöbetçi mahkemeler yalnızca tutuklu ve acil nitelikteki davalara baktı. Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Yeni adli yıl yarın Yargıtay'da yapılacak törenle başlayacak.

Ankara'daki önemli davalar

Yeni dönemde kamuoyunca yakından takip edilen davalar görülmeye devam edecek:

  • E-imza soruşturması: Kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlenmesine ilişkin açılan davada 134 sanık, 12 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

  • CHP kurultay davaları: CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya 15 Eylül'de devam edilecek.

  • HSK müfettişi saldırısı: HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan Berat Çingay'ın yargılanmasına 19 Eylül'de devam edilecek.

  • FETÖ davası: Yargı yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski hakim Yaşar Akyıldız'ın davası 30 Eylül'de görülecek.

  • Hastalık taşıyan köpekler davası: Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in yargılandığı dava 30 Eylül'de devam edecek.

  • Necip Hablemitoğlu suikastı: 2002'de öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'na ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava 20 Ekim'de sürecek.

