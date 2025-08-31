Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2025-2026 adli yılı yarın Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Ankara'daki önemli davalar yeni adli yılda görülmeye devam edecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona erdi. Bu süreçte adliyelerde nöbetçi mahkemeler yalnızca tutuklu ve acil nitelikteki davalara baktı. Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.
Yeni adli yıl yarın Yargıtay'da yapılacak törenle başlayacak.
Ankara'daki önemli davalar
Yeni dönemde kamuoyunca yakından takip edilen davalar görülmeye devam edecek:
-
E-imza soruşturması: Kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlenmesine ilişkin açılan davada 134 sanık, 12 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
-
CHP kurultay davaları: CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya 15 Eylül'de devam edilecek.
-
HSK müfettişi saldırısı: HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan Berat Çingay'ın yargılanmasına 19 Eylül'de devam edilecek.
-
FETÖ davası: Yargı yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski hakim Yaşar Akyıldız'ın davası 30 Eylül'de görülecek.
-
Hastalık taşıyan köpekler davası: Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in yargılandığı dava 30 Eylül'de devam edecek.
-
Necip Hablemitoğlu suikastı: 2002'de öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'na ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava 20 Ekim'de sürecek.