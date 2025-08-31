Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona erdi. Bu süreçte adliyelerde nöbetçi mahkemeler yalnızca tutuklu ve acil nitelikteki davalara baktı. Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Yeni adli yıl yarın Yargıtay'da yapılacak törenle başlayacak.

Ankara'daki önemli davalar

Yeni dönemde kamuoyunca yakından takip edilen davalar görülmeye devam edecek: