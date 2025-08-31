İZSU'dan açıklama: Su kesintisi bitiyor!

Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor
Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

İZSU'dan açıklama: Su kesintisi bitiyor!

İzmir'de dün akşam meydana gelen dev su hattı patlağı sonrası 8 ilçede başlayan 32 saatlik su kesintisi için beklenen açıklama geldi. İZSU, onarım çalışmalarının tamamlandığını ve suların bu akşam saat 22.00'de yeniden verileceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 16:40, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 16:42
Yazdır
İZSU'dan açıklama: Su kesintisi bitiyor!

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle 8 ilçede zorunlu olarak uygulanan su kesintisinin saat 22.00'de sona ermesinin planlandığı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Güzelhisar Barajı ile Sarıkız ve Göksu Kuyuları'ndan kente su taşıyan 2,2 metre çapındaki ana su isale hattında dün akşam büyük bir patlak meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin, Çiğli 9 Eylül Mahallesi'nde yerin 3 metre altında patlağa müdahale ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Su boşaltma işleminin ardından ekiplerimiz, en yakın baca noktasından girip yer altından 470 metre ilerleyerek arızaya müdahale etmiştir. Arızalanan hattaki boru çapının büyüklüğü ve teknik özelliklerine uygun olarak boru içinden ve dışından başlatılan onarım işlemleri gece boyunca devam etmiş ve çalışma tamamlanmıştır. 42 kilometre uzunluğunda ve 2,2 metre çapındaki isale hattına verilecek suyun uygun seviyeye gelmesinin ardından, bugün saat 22.00'de suyu abonelerimize ulaştırmayı hedeflemekteyiz."

8 ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacağını açıklamıştı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü dün akşam, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza oluştuğunu, bu nedenle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında 32 saat süreyle su verilmeyeceğini açıklamıştı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber