AD Scientific Index Bilimsel Performans Sıralamaları 2026 Yayında!

Yeni sıralamalar, 221 ülkeden 2.626.699 bilim insanı ile 24.545 kurumu, 13 ana bilim dalı ve 211 disiplinde üretkenlik, atıf etkisi ve bireysel araştırma performansı kriterlerine göre değerlendiriyor.



Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi Arasında Türkiye'den 17 Üniversite!



Hacettepe Üniversitesi 437. Sıra ile ilk 500'te yer alan tek üniversitemiz olarak liste başında yer alırken, ilk 1000 de, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 554, İstanbul Teknik Üniversitesi 668, Koç Üniversitesi 671, Ankara Üniversitesi 694,. Ege Üniversitesi 706, Gazi Üniversitesi 747, Dokuz Eylül Üniversitesi 767, Atatürk Üniversitesi 789, İstanbul Üniversitesi 796, Marmara Üniversitesi 841, Erciyes Üniversitesi 846, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 864, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 922, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 935, Boğaziçi Üniversitesi 955 ve Çukurova Üniversitesi 988. Sırada yer aldı.



Top 5000'de: Türkiye'den 169 Üniversite ile Avrupa'da 16., Dünyada 32. Sırada!



İşte Bilimsel Performansta Dünyadaki İlk 10 Ülke: Türkiye Dünyada 32. Sırada yer aldı.



Bilimsel Performansta Amerika Birleşik Devletleri liste başı olurken onu 2.Birleşik Krallık, 3.Çin, 4.Avustralya, 5.Almanya, 6.İtalya, 7.Kanada, 8.Hollanda, 9.İspanya ve 10. Sırada Fransa izledi. Türkiye Dünyada 32. Sırada yer aldı.

2026'da Öne Çıkan Global Eğilim:

Küresel bilim arenasında dengeler değişiyor! AD Scientific Index 2026'ya göre, Kuzey Amerika ve Avrupa, 'En İyi 100 Üniversite' listesinde zirveyi paylaşırken; Asya, tam 2.078 üniversiteyle 'Top 5000' dünyanın en yaygın akademik ağına sahip kıtası haline geldi.

Sıralama Sistemi Neye Dayanıyor?



2021 yılında kurulan, AD Scientific Index (Alper-Döğer Scientific Index), araştırmacıların bilimsel üretkenliğini ve atıf etkisini ölçen yenilikçi bağımsız bir uluslararası sıralama sistemidir.



Geleneksel olarak anketlere veya itibar ölçütlerine dayanan üniversite sıralamalarının aksine, AD Scientific Index şu yöntemleri kullanır.



" Tamamen doğrulanmış public verileri

" Şeffaf, araştırmacı odaklı, alan ağırlıklı ve tekrarlanabilir



Bu yaklaşım sayesinde bireysel ve kurumsal araştırma performansı, daha önce hiçbir endeksin sağlayamadığı ölçekte ve real time'a yakın güncellikte değerlendirilmektedir.



AD Scientific Index, dünya genelindeki akademik eğilimleri, üretkenlik örüntülerini ve araştırma odaklarını görünür kılarak; üniversiteler, politika yapıcılar ve fon sağlayıcılar için stratejik planlama ve uluslararası iş birliği adına benzersiz bir yol haritası sunar.

Platform, Google Scholar verilerini çok katmanlı veri temizliği sürecinden geçirerek hem kariyer boyu hem de son dönemdeki performansları değerlendirir. Bu değerlendirmede üç temel bilimsel performans kriteri esas alınır:



H-Index

i10 Index

Toplam Atıf Sayısı



Bu yenilikçi ve şeffaf yöntem sayesinde, kurumlar bilimsel güçlerini karşılaştırabilir, gelecek planlarını daha sağlam temeller üzerine inşa edebilir ve uluslararası arenada daha görünür hale gelebilir.



AD Scientific Index'in kurucusu Prof. Dr. Murat Alper yaptığı açıklamada 2026 Sıralaması, yalnızca yüksek etkili akademisyenleri ve kurumları öne çıkarmakla kalmayacak; kurumlar, hükümetler ve fon sağlayıcılar için küresel bir referans noktası olacaktır. Amacımız, katkı ve etkiye dayalı gerçek fırsat eşitliğiyle bilimsel mükemmelliği desteklemektir dedi.

________________________________________

Çok Daha Fazlası İçin: www.adscientificindex.com

________________________________________

AD Scientific Index Sosyal Medya Hesapları



Instagram : https://www.instagram.com/adscientificindex/

Facebook : https://www.facebook.com/adscientificindex1

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/107876169/admin/dashboard/

Twitter : https://x.com/ADscientificind

YouTube : https://www.youtube.com/@adscientificindex

________________________________________

AD Scientific Index: Sıralamaların Ötesine Geçin! Gerçek Akademik Değer İnşa Edin!