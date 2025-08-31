Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle 8 ilçede zorunlu olarak uygulanan 32 saatlik su kesintisinin ardından Çiğli ilçesinde bazı vatandaşlar, kaynak suyunun bulunduğu çeşmede kuyruk oluşturdu.

31 Ağustos 2025 15:45
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yakakent Mahallesi'ndeki kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye bidon ve damacanalarıyla geldi.

Suyunun başında uzun süre bekleyen vatandaşların, güneşten etkilenmemek için ağaçların gölgelerinde beklediği görüldü.

Su almaya gelen 70 yaşındaki Cemal Bektaş, dün akşam 21.00'den itibaren suların kesildiğini söyledi.

Suların 2 gün boyunca kesik olacağını öğrendikten sonra sabah saatlerinde kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye geldiğini anlatan Bektaş, "Halk çok perişan. 2 ya da 3 saat su kesintisi olsa sorun yok ama 2 gün. Olmuyor böyle. Bir çaresini bulmaları lazım. Su doldurmak için 5 litrelik 15 bidon getirdim." dedi.

İsrafil Aslan ise bir saattir su doldurmak için beklediğini, kuyruğun her geçen saat uzadığını söyledi.

32 saatlik su kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını belirten Aslan, "İyi bir şey değil. Tuvalete gidemiyoruz, içemiyoruz, yemek yiyemiyoruz." dedi.

Senem Erol ise su kesintilerine bir an önce çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, tepkisini dile getirdi.

- İZSU 8 ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacağını açıklamıştı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) dün, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza oluştuğunu bu nedenle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyeceğini açıklamıştı.

