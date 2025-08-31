Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tespit ettiği 14 bin dekar işlenmeyen tarım arazisini sezonluk kiraya çıkarıyor. Kira gelirleri hiçbir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla ekonomiye yıllık 75 milyar liralık katkı sağlanması bekleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 07:54, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 07:56
Tarım ve Orman Bakanlığı, atıl durumdaki toprakların yeniden üretime kazandırılması için 1 Eylül itibarıyla önemli bir adım atıyor. Yapılan tespitler doğrultusunda, üst üste iki yıl ekilmeyen araziler sezonluk olarak kiraya çıkarılacak.

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre; Bakanlık bünyesinde kurulan komisyonlar, uydu görüntüleri ve saha çalışmalarıyla; Antalya'da 4 bin 300 dekar, Konya'da 10 bin dekar, Kayseri'de ise 1.650 parsel boş arazi tespit etti. Bazı illerde ise hiç kullanılmayan tarım arazisi bulunmadı.

Teklifli Başvuru Süreci

Geçen yıl tespit edilip bu yıl ekilen araziler listeden çıkarıldı. İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz doldurarak ilan süresi içinde il müdürlüğüne başvuracak. Başvurular, Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek. Öncelikli gruplar arasında birden fazla başvuru olduğunda en yüksek teklifi verene, aksi halde diğer istekliler arasında en yüksek teklifi verene arazi kiralanacak. Teklif eşitliği durumunda, yalnızca tarımsal potansiyeli yeterli olan veya arazisine bitişik işletmeye öncelik tanınacak.

Kiralama ve Askı Süreci

  • Kiralama bedeli, aynı bölgede bulunan benzer arazilerin ortalaması dikkate alınarak belirleniyor.
  • Araziler, muhtarlıkta, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde 7 gün süreyle ilan ediliyor.
  • Kiralama süresi sezonluk olacak ve her yıl yenilenecek.
  • Arazilerde tarım dışı kullanım tespit edilirse sözleşme feshedilecek ve sorumlu kişiler bir sonraki yıl ihalelere alınmayacak.

Ekonomiye Katkı ve Hedefler

Uygulamanın amacı, tarımsal üretimi artırmak, ithalat ihtiyacını azaltmak ve gıda arz güvenliğini teminat altına almak. Türkiye'de yaklaşık 23 milyon hektar tarım arazisi bulunmasına rağmen bunun 3 milyon hektarının işlenmediği tahmin ediliyor. TÜİK'in 2023 verilerine göre hektar başına ortalama 25 bin liralık tarımsal değer üzerinden hesaplandığında, atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla ekonomiye yıllık yaklaşık 75 milyar lira katkı sağlanması mümkün. Bu rakamın hem üreticinin gelirini artırması hem de tarımda ithalat bağımlılığını azaltarak cari açığı daraltması bekleniyor.

Kira Gelirleri ve Mülkiyet Hakları

Kiralama sürecinde, kira gelirleri hiçbir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Eğer arazinin sahibi hayatta değilse ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankalarında açılacak hesaba yatırılacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. Ayrıca düzenleme ile birlikte arazilerin mülkiyet hakkı sahiplerinde kalmaya devam ediyor. Bakanlık, kamuoyunda yer alan "topraklara el konuluyor" iddialarını net bir şekilde yalanladı. Uzmanlar ise atıl arazilerin ülkeye kazandırılmasını ekonomik olarak olumlu karşılıyor.


