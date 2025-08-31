Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Ağustosta markette 37 üründen 30'unda fiyatlar arttı
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Okul üniforması düzenlemesiyle üretim hızlandı, atölyelerde yoğun mesai başladı. Hazır giyim sektörü 150 milyar TL'lik harcamayla yeniden canlanıyor. Veliler alışverişe akın etti, üreticiler siparişlere yetişmekte zorlanıyor. Bu sezon, hem mağazalarda hem de online satış kanallarında büyük bir hareketlilik yarattı.

31 Ağustos 2025
8 Eylül'de başlayacak 2025-2026 eğitim döneminde Türkiye genelinde 18 milyon 710 bin öğrenci ders başı yapacak. Veliler, çocuklarının kıyafet, ayakkabı, çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için mağazalara ve online satış kanallarına yöneldi. Bu yoğunluk, uzun süredir zor günler geçiren hazır giyim sektörüne moral ve canlılık getirdi.

Kıyafet Düzenlemesi Üretimi Canlandırdı

Yenişafak'tan Mehmet Ali Parto'nun haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kıyafetleri yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle belirlenen yeni renk, model ve kumaş standartları, üretimi hızlandırdı. Yeni düzenlemeyle tek tip okul üniformasına geçildi. Okula dönüş sezonuyla birleşen bu düzenleme, küçük ve orta ölçekli atölyeler başta olmak üzere tüm üretim zincirinde iş hacmini artırdı. Uzmanlar, bu dönemin sektöre kısa vadeli moral sağladığını ve üretim hatlarını yeniden canlandırdığını belirtiyor. Okula dönüş sezonu, hazır giyim sektöründe uzun süredir görülmeyen bir yoğunluk ve canlılık yaratırken, yan sektörlerle birlikte toplam harcamaların 150 milyar TL'yi aşması öngörülüyor.

Üniforma Pazarında Hedef 80 Milyar TL

Okula dönüş sezonu, hem mağazalarda hem de üretim hatlarında yoğunluğa neden olurken, sektör temsilcileri okula dönüş sezonunun kısa vadeli yoğunluğun yanı sıra uzun vadede üretim kapasitesini artırmak ve maliyetleri dengelemek için önemli olduğunu vurguluyor. Yaklaşık iki yıl içinde sektörün yaşadığı zorluklar nedeniyle bazı üreticiler fabrikalarını yurtdışına taşısa da, Türkiye'nin hazır giyim ve tekstil sektörünün köklü yapısı canlılığını koruyor. Velilerin toplu alışverişi, üreticiler için de fırsat doğuruyor. Her okul kendi önlük ve formasını belirlerken, ortalama önlük fiyatı 3 bin 500 TL, formalar ise 7 bin TL civarında. Sadece üniforma satışında yaklaşık 80 milyar TL'lik bir pazar oluşması bekleniyor.

Atölyelerde Yoğun Mesai

Okul sezonu ve velilerin alışverişi, atölyelerde de yoğunluğu artırdı. Siparişleri yetiştirmek için üretim hızlandı ve bu dönem sektör için moral kaynağı oldu. Yoğun talep, özellikle küçük üreticilerin sipariş kapasitelerini artırmalarına ve yerel tedarik zincirlerinin güçlenmesine de katkı sağladı.


