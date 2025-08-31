Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
Adli Olaylar

İstanbul'da korkunç olay: Çöpte bebek cesedi bulundu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde temizlik görevlisi tarafından çöpte, vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 13:20, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 13:20
İstanbul'da korkunç olay: Çöpte bebek cesedi bulundu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü.

Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.

Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

