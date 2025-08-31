Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Akdeniz intifadası başlıyor! Gazze için bu kez 80 gemi yola çıkıyor
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Palandöken: Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli
Yaz tatili hayal oldu: Her 10 kişiden 6'sı tatil yapamadı
Motosiklet kazaları alarm veriyor: Oran %53
Yeni okul kıyafeti düzenlemesi hazır giyime yaradı
Bakanlık tespit etti: Devlet atıl tarlaları kiraya veriyor!
Yeni Adli Yıl Başlıyor: Kritik Davalar Masada!
Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
YÖK'e dava açtı, baraj puanı değişti: 837 kişiyi üniversiteli yaptı
Husi Başbakanı ile Bakanlar, İsrail saldırısında öldürüldü
Erdoğan: Zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık!
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
Balıkesir'de orman yangını çıktı
Çelik'ten ABD'ye 'vize' tepkisi: Adaletsiz bir karar
'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında hem üretici hem de market fiyatlarında önemli değişimler yaşandığını açıkladı. Bayraktar, en yüksek artışın yeşil fasulyede, en fazla düşüşün ise üreticide limon, markette kuru soğanda görüldüğünü belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 15:35, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 15:27
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi. Bayraktar, "Ağustos ayında markette 37 ürünün 30'unda fiyat artışı, 6'sında fiyat düşüşü görülürken, 1 üründe fiyat değişimi olmadı" dedi.

Girdi fiyatlarındaki artış

Tarımsal üretimde kullanılan girdilerde de artış yaşandığını kaydeden Bayraktar, yıllık bazda en fazla artışın yüzde 85,3 ile üre gübresinde olduğunu açıkladı.

  • Aylık bazda 20.20.0 gübresi yüzde 6,6, DAP gübresi yüzde 4,3, amonyum sülfat gübresi yüzde 2,1, CAN gübresi yüzde 0,1 arttı.

  • Üre gübresi ise yüzde 1,3 geriledi.

  • Besi yemi yıllık yüzde 34,5, süt yemi yüzde 31,8 arttı.

  • Elektrik fiyatları yıllık yüzde 12,8, tarım ilaçları yüzde 14,94 arttı.

  • Mazot fiyatları aylık yüzde 2,7 düşerken, yıllık yüzde 21,8 yükseldi.

Market-üretici fiyat farkı

Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 335,3 ile havuçta görüldüğünü belirten Bayraktar, "Havuç üreticide 11 lirayken markette 47,88 liraya satıldı" dedi.

  • Kabakta fiyat farkı yüzde 299,9,

  • Limonda yüzde 293,7,

  • Patlıcanda yüzde 270,5,

  • Sivri biberde yüzde 222,8 oldu.

En fazla artış ve düşüş gösteren ürünler

  • Markette: En çok artış yüzde 56 ile yeşil fasulyede, en fazla düşüş yüzde 9 ile kuru soğanda oldu.

  • Üreticide: En çok artış yüzde 152,9 ile yeşil fasulyede, en fazla düşüş ise yüzde 44,6 ile limonda görüldü.

Bayraktar, Çukurova'da erkenci Mayer limon üretiminin piyasaya arzı artırdığını, bu nedenle limon fiyatlarının düştüğünü aktardı. Patates, soğan ve maydanozda da üretim fazlalığının fiyat düşüşüne neden olduğunu söyledi. Buna karşılık, yeşil fasulye, salatalık, patlıcan ve kabakta sezon sonu nedeniyle arzın azalması fiyatları yükseltti.

