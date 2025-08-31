Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi. Bayraktar, "Ağustos ayında markette 37 ürünün 30'unda fiyat artışı, 6'sında fiyat düşüşü görülürken, 1 üründe fiyat değişimi olmadı" dedi.

Girdi fiyatlarındaki artış

Tarımsal üretimde kullanılan girdilerde de artış yaşandığını kaydeden Bayraktar, yıllık bazda en fazla artışın yüzde 85,3 ile üre gübresinde olduğunu açıkladı.

Aylık bazda 20.20.0 gübresi yüzde 6,6, DAP gübresi yüzde 4,3, amonyum sülfat gübresi yüzde 2,1, CAN gübresi yüzde 0,1 arttı.

Üre gübresi ise yüzde 1,3 geriledi.

Besi yemi yıllık yüzde 34,5, süt yemi yüzde 31,8 arttı.

Elektrik fiyatları yıllık yüzde 12,8, tarım ilaçları yüzde 14,94 arttı.

Mazot fiyatları aylık yüzde 2,7 düşerken, yıllık yüzde 21,8 yükseldi.

Market-üretici fiyat farkı

Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 335,3 ile havuçta görüldüğünü belirten Bayraktar, "Havuç üreticide 11 lirayken markette 47,88 liraya satıldı" dedi.

Kabakta fiyat farkı yüzde 299,9,

Limonda yüzde 293,7,

Patlıcanda yüzde 270,5,

Sivri biberde yüzde 222,8 oldu.

En fazla artış ve düşüş gösteren ürünler

Markette: En çok artış yüzde 56 ile yeşil fasulyede , en fazla düşüş yüzde 9 ile kuru soğanda oldu.

Üreticide: En çok artış yüzde 152,9 ile yeşil fasulyede, en fazla düşüş ise yüzde 44,6 ile limonda görüldü.

Bayraktar, Çukurova'da erkenci Mayer limon üretiminin piyasaya arzı artırdığını, bu nedenle limon fiyatlarının düştüğünü aktardı. Patates, soğan ve maydanozda da üretim fazlalığının fiyat düşüşüne neden olduğunu söyledi. Buna karşılık, yeşil fasulye, salatalık, patlıcan ve kabakta sezon sonu nedeniyle arzın azalması fiyatları yükseltti.