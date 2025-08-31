Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
'Golani' çetesine yapılan operasyonda tutuklu sayısı 10'a çıktı

Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan'ın da bulunduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütü 'Golani' çetesine yapılan operasyonda tutuklu sayısı 9'dan 10'a çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 14:50, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2025 14:48
'Golani' çetesine yapılan operasyonda tutuklu sayısı 10'a çıktı

Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı tespit edildi. Olayla bağlantılı 2 şahıs, üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt lideri Kenan Özcan'ın örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimat verdiği, A.K.'nin ise örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.'ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdiği, bunun üzerine şahısların 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı. Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan'ın liderliğini yaptığı 'Golani' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.K.A., M.A., T.G. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca firari örgüt yöneticisi A.K., güvenlik güçlerince İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. A.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Böylelikle 9 olan tutuklu sayısı 10'a çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürdürülüyor.

