Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türkiye'de üniversite okumaya gelen uluslararası öğrenciler YKS kontenjanlarına yerleştirilmemektedir. Uluslararası öğrenciler için ayrı bir kota ve kontenjan vardır ve orada uluslararası öğrenciler kendi aralarında yarışırlar, o kontenjanlar yoluyla yükseköğretim sistemimizde yer bulurlar." dedi.

31 Ağustos 2025
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler ile belirlenen ülkelerde yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki üniversitelerde, ağırlıklı komşu ülkeler ve Türk devletleri olmak üzere 198 ülkeden yaklaşık 350 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu aktaran Özvar, öğrencilerle ilgili son dönemde gündeme gelen bazı iddialara ilişkin, "Türkiye'de üniversite okumaya gelen uluslararası öğrenciler YKS kontenjanlarına yerleştirilmemektedir. Uluslararası öğrenciler için ayrı bir kota ve kontenjan vardır ve orada uluslararası öğrenciler kendi aralarında yarışırlar, o kontenjanlar yoluyla yükseköğretim sistemimizde yer bulurlar." bilgisini paylaştı.

Uluslararası öğrenciler üzerinden "yabancı düşmanlığı" yapılmasının Türkiye'ye fayda sağlamayacağını vurgulayan Özvar, şöyle konuştu:

"Yabancı düşmanlığı bu ülkenin zararınadır. Uluslararası öğrencilerimiz, başarıyla buradan mezun olup kendi ülkelerine dönerek, gittikleri ülkeyle ülkemiz arasında gönül bağlarıyla birer kültür elçisi olarak faaliyet göstermektedir. Tabiri caizse birer kültür köprüsüdür. Ülkemize en fazla fayda sağlamaya çalışan, ülkeye hizmet etmeye çalışanlar, bu ülkeyi en çok sevenlerdir. Yani biz ülkemizi seviyorsak, bu ülke için gayret sarf etmemiz, bu ülke için çalışmamız gerekiyor."

- "Türkiye'de yükseköğretim alanında verilen eğitimin kalitesi dünya standartlarında"

Türkiye'nin, uluslararası öğrenci hareketliliğinde dünyada en çok dikkati çeken ülkelerin başında geldiğini belirten Özvar, "Türkiye bugün, dünyada uluslararası öğrenci hareketliliğinden en fazla istifade eden 10 ülke içerisinde 7'nci sıradadır. Bu öğrencilerin ülkeye bıraktığı döviz 3 milyar dolara yaklaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de burslu öğrenim gören uluslararası öğrencilerin 15 bin civarında olduğunu ve bu sayının toplam uluslararası öğrencilerin yüzde 5'ine denk geldiğini aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının verdiği sınırlı burslarla ülkemizde az sayıda uluslararası öğrenci okuyor. Kalan yüzde 95 belki daha fazlası, kendi imkanlarıyla bu ülkede okumaktadır. Buraya gelen öğrenciler kendi imkan ve bütçeleriyle okumaktadır. Uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi tercih etmesinin en temel nedeni, dünya standartlarında, küresel ölçekte kaliteli eğitimi makul maliyetlerle karşılayabilmesidir. Bugün Türkiye'de yükseköğretim alanında, bilhassa lisans ve ön lisans programlarında verilen eğitimin kalitesi dünya standartlarındadır. Bunu görüyorlar, bunu gördükleri için zaten Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bugün Avrupa'da bazı ülkelerin Türkiye ile rekabet üretebilmek için öğrenim ücretlerinde son birkaç yıldır indirime gittiğini de ifade etmek isterim."

- "Mısır, Ürdün, Irak ve çeşitli ülkelerde görüşmelerimiz sürüyor"

Türkiye'deki üniversite birikiminin komşu ülkelere ve tüm küresel topluluklara aktarılması kapsamında, belirlenen ülkelerde üniversitelerin akademik birimlerinin açılması çalışmalarına da değinen Özvar, bu konuda geçen yıllarda atılan uluslararası adımları, yeni dönemde daha ileri taşıyacaklarının altını çizdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, son 2 yılda Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile Özbekistan'da Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin açıldığını, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinin 3 programının 2 yıldır Bakü'de hizmet verdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"İlk defa Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 4 üniversitemiz, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4 programıyla sadece Özbek gençlere değil, bütün Türk dünyasında bulunan gençlere programlarının kapılarını açacak. Yeni dönemde uluslararası alanda üniversitelerimizin yurt dışındaki akademik birimlerini açmaya devam edeceğiz. Şu an Mısır, Ürdün, Irak ve diğer birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam etmektedir."

