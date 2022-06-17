Görevde yükselmede tüm yedekler atanmak zorunda mı?

İdare bünyesinde görev yapan davacı tarafından, 3 dereceli şef kadrosu için katıldığı görevde yükselme sınavını yedek olarak kazandığından bahisle, sınav tarihinden sonra boşalan şef kadrolarından birine atamasının yapılması talebiyle yaptığı başvuru reddedilince dava açmıştır.

İlk derece mahkemesi aşağıdaki gerekçe ile davayı reddetmiştir:

3. derecedeki kadrola görevde yükselenlerin herhangi bir nedenle boşalması halinde başarı sırasına göre yedeklerden atama yapılması yasal mevzuat gereği olduğundan, söz konusu döneme ilişkin sadece bir adet boşalma olduğu ve boşalan kadroya birinci yedek aday olan davacının atandığı dikkate alındığında ilan edilen kadrolarda davacının atanmasını gerektirecek düzeyde (davacı 6. yedek bu sıraya gelecek kadar) boşalma olmadığından davacının atanma talebinin reddine dair işlemde hukuka aykırılık yoktur.

İkinci Daire bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/538

Karar No: 2022/1433

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. Dr. .

İSTEMİN KONUSU:

.. İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava; davalı idare bünyesinde. olarak görev yapan davacı tarafından, 3 dereceli şef kadrosu için katıldığı. tarihli görevde yükselme sınavını yedek olarak kazandığından bahisle, sınav tarihinden sonra boşalan .. birine atamasının yapılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin. günlü, . sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

.. İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla;

Danıştay İkinci Dairesinin 19/12/2019 günlü, E:2019/3603, K:2019/7371 sayılı bozma kararına uyularak;

27/02/2010 tarihinde yapılan 3.derece şef kadrosu için ilan edilen sınavda 83 puan alarak 11. sırada başarılı olan ancak 6 adet kadro olması sebebiyle kadro yetersizliğinden 5. sırada yedeklerde kalan davacının, 3. derecedeki kadrola görevde yükselenlerin herhangi bir nedenle boşalması halinde başarı sırasına göre yedeklerden atama yapılması yasal mevzuat gereği olduğundan, söz konusu döneme ilişkin sadece bir adet boşalma olduğu ve boşalan kadroya birinci yedek aday olan .'in atandığı dikkate alındığında ilan edilen kadrolarda davacının atanmasını gerektirecek düzeyde (davacı 6. yedek bu sıraya gelecek kadar) boşalma olmadığından davacının atanma talebinin reddine dair işlemde hukuka, mevzuata ve hakkaniyet ilkelerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; sınav tarihinden sonra şef kadrolarına davalı idarece yapılan atamaların sayısı ve 3. dereceli şef kadroları için kendisinin yedekteki başarı sırası dikkate alındığında, sınav tarihinden sonra boşalan 3. dereceli şef kadrolarından birine atamasının yapılmasının gerektiği, 2010 yılı içinde emekli olan 3. dereceli şef personelinin yerine 4. ve 5. derece şeflerden derece değişikliği suretiyle atamaların gerçekleştirildiği, 3. derece şef kadrosunda meydana gelen boşalmalara 4. dereceli şef kadrosu için görevde yükselme sınavına girip kazanmış olan asıl ve yedeklerden atama yapıldığı, yargılama süreci içinde 3. dereceli şef kadrosunda çalışması nedeniyle kazanılmış hakkının doğduğu, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. . İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.