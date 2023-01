Vali sahaya indi! Vali Gülden Gaziantep FK ve Erol Bulut açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret eden Gül, gazetecilere, başkanlık için birkaç isimle görüşüldüğüne ancak henüz netleşen ismin olmadığını ifade etti.

Gaziantep FK'nin borcuyla ilgili medyada çıkan haberlerin asılsız olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Sezon sonuna kadar gerekli olan bir bütçe var. Bu bütçenin büyükşehir belediyemiz, organize sanayi bölgemizle (OSB) yaklaşık yüzde 80'nini şu an itibarıyla tamamlamış olduk. Kalan yüzde 20'lik kısımla ilgili de yeni gelecek başkan ve yönetim bir bütçe oluşturacaklar. Dolayısıyla da sezonu Gaziantep FK, 1 lira borcu olmayan bir kulüp olarak bitirmiş olacak. Bizim finansal anlamda bir sıkıntımız yok. Sadece nakit akışında geçici olarak bir sıkıntı oldu. Bu nakit akışındaki sıkıntıdan dolayı da ufak tefek basına da yansıyan konular olmuş oldu. Finansal anlamda bir bataktan bahsetmiyoruz. Her kulübün borcu var ve bu borcu şöyle değerlendirmek lazım. İleriye dönük ödeyeceğiniz rakam var. Bizim günü gelip de geçen rakam çok daha mütevazı bir rakam. Yaklaşık 80-90 milyon lira. Onunda çok uygun bir takvim içerisinde tamamı ödenecek."

- "Başkan olan kişi 2 milyon dolar verecek"

Gül, Gaziantep FK'ye başkan olmak isteyen kişinin ve yönetimin kulübe finansal anlamda destek olması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep FK'nin itibarı büyük olan bir kulüp olduğunu dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Başkan ve yönetime girecekler finansal anlamda destek olacaklar. Başkan olan kişi 2 milyon dolar verecek. Yönetime giren adamlar para verecek. 4-5 milyon dolar yönetimden gelecek. Bir o kadar büyükşehir, OSB verecek. Bunun yanında taraftar, maçlardan kazanacak para, federasyon gelirleri var. Bunlar bir araya geldiğinde sorun ortadan kalkacak. Finansal bir sıkıntımız yok. Yönetim anlamda bir sıkıntımız yok. Sadece iyi ve istekli yönetimi bulmak istiyoruz. Bu, bugünden yarına olacak bir iş değil."

- "Hocamızla karşılıklı anlaşarak ilişkimizi kestik"

Gül, teknik direktör konusundaki iddialarla ilgili de şöyle konuştu:

"Bulacağımız yönetim, çalışacağı teknik kadroyu belirleyecek. Kadromuz iyi. Ufak tefek eksiklerimiz oluyor. Takviye gerekiyor. Uygun sporcu bulunduğunda ya da uygun şartlar oluştuğunda yine takıma takviye de yapılabilir. Önceki hocamızla (Erol Bulut) karşılıklı anlaşarak ilişkimizi kestik. Ben emek veren önceki hocalarımıza, başkanlarımıza ve yönetimlere teşekkür ediyorum. Yeni yönetim önümüzdeki hafta kesinleşir. Hevesi, itibarı ve parası olan kişilerle konuşacağız. 'Başkan olayım ama para vermeyeyim' derseniz bu olmaz. Yeni yönetim elini taşın altına koyacak. Kazası, belası yoksa 'Ben 2 milyon dolar vereceğim, yönetim oluşturdum, 3 milyon dolar da onlar verecek' diyorlarsa hemen anahtarı vereceğiz, gitsin işine gücüne baksın."

- "Erdal hoca görevinin başında"

Takımın başında şu an yardımcı antrenör Erdal Güneş'in olduğunu hatırlatan Gül, Güneş'e sonuna kadar güvendiklerini söyledi.

Takımın daha iyi yerlere geleceğine olan güvencinin tam olduğunu ifade eden Gül, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an Erdal hoca görevinin başında, Erdal hocayla devam ediyoruz. Yeni yönetim gelir, Erdal hocayla mı devam eder yoksa başkasını mı getirir, bu onların takdiri. Biz Erdal hocaya güveniyoruz. Erdal hoca, Gaziantep'te geçmişte de takımın başında maça çıktı. Yani bir bakarız Erdal hocayla çok güzel sonuçlar aldık, çok iyi gitti takım, Erdal hocayla kalıcı olarak devam ederiz. İnşallah bundan sonra da iyi olacak. Başkan her ne kadar istifa ettiyse yönetim işinin başındadır."

Kulübün futbolculara olan borcu hakkında da bilgi veren Gül, "Gaziantep FK'nin futbolculara günü geçen borcu yaklaşık 45 milyon civarındadır. Bunun yanında oluşturduğumuz yeni bütçe 200 milyonun üzerinde. Dolayısıyla da biz sezon sonuna kadar ödeyeceğimiz, ödememiz gereken bütün borçları planlamış durumdayız. Biraz şehrin katkısı, biraz yeni yönetimin katkısıyla inşallah sezon sonu borçsuz bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Gül, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.