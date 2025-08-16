Gelibolu'da orman yangını: Ekipler seferber oldu

Bugün saat 16.00 civarında, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı. Alevlere hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangına müdahale sürüyor

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı