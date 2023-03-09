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Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

5434'e tabi memurun emeklilik aylık hesaplamasında tüm çalışma süreleri içerisindeki primlerin toplamı esas alınmaz, çalışma süresi içerisindeki yüksek aylık bağlamaya imkan veren görevi esas alınır

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Mart 2023 00:10, Son Güncelleme : 15 Şubat 2023 14:01
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Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

5434'e tabi memurun emeklilik aylık hesaplamasında tüm çalışma süreleri içerisindeki primlerin toplamı esas alınmaz, çalışma süresi içerisindeki yüksek aylık bağlamaya imkan veren görevi esas alınır.

Soru: Sayın yetkili, emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşı hesaplamasına ilişkin gerekli olan bilgiler ile tarafımın EYT kapsamına girip girmediğime ilişkin gerekli olan bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

23.08.1999 tarihinde Uzman Jandarma Okulunda Askeri öğrenci olarak eğitime başladım. 04.08.2000 tarihinde Uzman Jandarma Çavuş olarak nasbedilerek Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesinde 04.08.2000 tarihi itibari ile Emekli Sandığına bağlı olarak çalışmaya başladım. 02.10.2015 tarihine kadar çalıştıktan sonra kendi isteğim ile istifa ederek 01.12.2015 - 23.03.2017 tarihleri arasında Belediye Başkanlığında Tahsildar olarak çalıştım. 23.03.2017 tarihi itibariyle VHKİ olarak çalışmaktayım.

1- Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yaptığım süre boyunca Aylık maaşım yüksek olduğundan Emekli sandığına kesilen miktar 01.12.2015-23.03.2017 tarihleri arasında ve 23.03.2017 tarihi ile görev yaptığım aylık maaşımdan kesilen miktardan fazladır.

2- Yani 15 yıl 2 ay Emekli Sandığına yüksek kesinti yapılmıştır - yaklaşık 6 yıldan beridir düşük kesinti yapılmaktadır. Emekli olmak istediğim takdirde Emekli maaş hesaplaması ile Emekli İkramiyesinin tespiti sırasında 15 yıl 2 aylık yüksek kesintim ayrıca hesaba katılacak mı? Nasıl bir hesaplama yöntemi uygulanacak.
Uzman Jandarma Okulunda geçirmiş olduğum yaklaşık 1 yıllık sürenin hizmetten sayılıp sayılamayacağı,

3- Sigorta başlangıcım. 01.08.1998 - 03.10.1998 tarihinden 63 günlük sigortam var. doğum tarihim 24.09.1980 - prim günüm 9785 gün - sigorta süremi hizmet birleştirme yaptım. fiili hizmet sürem: 22 yıl 2 ay - FHZ sürem 3 yıl 9 ay 24 gün bu bilgiler ışığında EYT kapsamına giriyor muyum? Bu konuda tarafıma bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434'e tabi memurların tüm çalışma süreleri içerisindeki görev aylıklarının yüksek veya düşük olması hesaplanacak olan aylık ve ikramiyeleri etkilemez. Ancak, çalışmaları içerisinde en yüksek aylık ve ikramiye ödenmesini etkileyecek görevleri esas alınarak hesaplama yapılır.
5434'e tabi memurlar için emekli aylık ve ikramiye hesabında kullanılan unsurlar şunlardır:

Kadro ve görev unvanı,

Derece ve kademesi,

Gösterge ve ek göstergesi,

Taban ve kıdem aylığı,

Özel hizmet tazminatı/Emeklilik tazminatı oranı,
Memur maaş katsayısı,

Bu unsurlar dışında görev aylıkları emekli aylık hesabına dahil edilmemiştir. Bu konularla ilgili açıklamalarımız için bakılabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışması olmayan, sadece okul süresi, askerlik süresi gibi borçlanma kapsamındaki süreler, memuru 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış kişi olarak kabul edilmez, bu borçlanmalar sadece hizmet süresini artırır, EYT kapsamına (yasal düzenlemede yer almazsa) dahil etmeyeceğini,

Memurların, 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışmaya başlaması ve bu çalışmalarının işçi, esnaf, memur olarak ayırt edilmeksizin SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmaya başlamaları halinde EYT kapsamına dahil edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Uzman Jandarma okulunda geçen süreler de, yürürlükte olan yasal düzenlemeler kapsamında bir hüküm bulunmadığından memurluk hizmetinden sayılmamaktadır. Bu konuda da bir yasal düzenleme olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında sorularınızı cevaben değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:

Soru 1- Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yaptığım süre boyunca Aylık maaşım yüksek olduğundan Emekli sandığına kesilen miktar 01.12.2015-23.03.2017 tarihleri arasında ve 23.03.2017 tarihi ile görev yaptığım aylık maaşımdan kesilen miktardan fazladır. Yani 15 yıl 2 ay Emekli Sandığına yüksek kesinti yapılmıştır - yaklaşık 6 yıldan beridir düşük kesinti yapılmaktadır.

Emekli olmak istediğim taktirde Emekli maaş hesaplaması ile Emekli İkramiyesinin tespiti sırasında 15 yıl 2 aylık yüksek kesintim ayrıca hesaba katılacak mı? nasıl bir hesaplama yöntemi uygulanacak.

Cevap 1- Memur statüsünden emeklilikte yukarıda belirttiğimiz unsurlar esas alınarak hesaplama yapılır, görev aylıklarının az veya düşük olması etkilemez, yani görev aylıkları esas alınarak 5434 kapsamında emekli aylığı ve ikramiyesi hesabı yapılmaz.

Soru 2- Uzman Jandarma Okulunda geçirmiş olduğum yaklaşık 1 yıllık sürenin hizmetten sayılıp sayılamayacağı,

Cevap 2- Yürürlükteki hükümlere göre uzman jandarma okulunda geçen süreler hizmet olarak kabul edilmemektedir. Bu konu ile ilgili kanun teklifleri de bulunmaktadır. Yani yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece okul süresi memur olarak geçen hizmetten sayılmaz.

Soru 3- Sigorta başlangıcım. 01.08.1998 - 03.10.1998 tarihinden 63 günlük sigortam var. doğum tarihim 24.09.1980 - prim günüm 9785 gün - sigorta süremi hizmet birleştirme yaptım. fiili hizmet sürem: 22 yıl 2 ay - FHZ sürem 3 yıl 9 ay 24 gün bu bilgiler ışığında EYT kapsamına giriyor muyum? Bu konuda tarafıma bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap 3- 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi statüsünde geçen hizmetlerinizin olduğunu belirtmektesiniz. Bu sürelerde SGK primleri ödenmişse, yani 1.8.1998 tarihi itibariyle SGK primleri ödenmiş çalışmalarınız varsa EYT kapsamına gireceğinizi değerlendirmekteyiz. Bu konuyla ilgili hem kurumunuzdan hem de SGK dan bilgi alınmasının faydalı olacağını da belirtebiliriz.

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5434'e tabi memurun emeklilik aylık hesaplamasında tüm çalışma süreleri içerisindeki primlerin toplamı esas alınmaz, çalışma süresi içerisindeki yüksek aylık bağlamaya imkan veren görevi esas alınır
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