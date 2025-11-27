Vatandaşlar kaydetti, Başkan açıklama yaptı: İlçeye 'gök taşı' düştü iddiası

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Akaryakıta çifte indirim yolda
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Vatandaşlar kaydetti, Başkan açıklama yaptı: İlçeye 'gök taşı' düştü iddiası

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 24 Kasım akşam saatlerinde iki farklı noktaya gök taşı düştüğü iddiası üzerine Belediye Başkanı Selami Savaş, araştırma başlattıklarını duyurdu. Başkan Savaş, pek çok vatandaşın düşme anına şahit olduğunu ve olayın cep telefonu kameralarıyla kaydedildiğini belirterek, "Kamera kayıtlarını görünce düşen cismin gök taşı olduğunu anladık" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2025 17:25, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 17:29
Yazdır
Vatandaşlar kaydetti, Başkan açıklama yaptı: İlçeye 'gök taşı' düştü iddiası

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, ilçeye "gök taşı düştü" iddiasına ilişkin araştırma başlatıldığını bildirdi.

Savaş, gazetecilere, 24 Kasım'da akşam saatlerinde iki farklı noktaya gök taşı düştüğüne dair bilgiler aldıklarını, konuyu araştırdıklarını söyledi.

Vatandaşların gök taşı düşme anını hem gördüklerini hem de cep telefonu kamerasıyla kaydettiklerini belirttiklerini aktaran Savaş, "Pek çok vatandaş düşme anına şahit olmuş. Olayın ardından çok sayıda telefon aldım. Bana 'Başkanım alev gibi bir şey düştü.' dediler. İlçenin iki bölgesinden bu şekilde telefonlar aldım." diye konuştu.

Savaş, olayla ilgili birçok kamera kaydının olduğunu dile getirerek, "Kamera kayıtlarını görünce düşen cismin gök taşı olduğunu anladık. Araştırma sürecine devam ediyoruz. Gök taşlarını bulmak için harekete geçtik. O bölgelerdeki vatandaşlardan ve muhtarlardan iletişime geçerek destek istedik. Şimdilik bu şekilde arıyoruz. Gök taşı düşmüş ise düştüğü yere herhangi bir zarar vermemesini umut ediyoruz. Bulursak şehir merkezinde sergilemek istiyoruz. Akademik çalışmalarda kullanılması için destek olmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber