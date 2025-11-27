Akaryakıta çifte indirim yolda

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası 25 Kasım tarihinde motorine 2 lira 44 kuruş indirim uygulanmıştı. Şimdi ise akaryakıta çifte indirim daha geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 28 Kasım Cuma gününden itibaren benzin ve motorinin fiyatı düşecek.

İndirim benzinde 73 kuruş, motorinde ise 2 lira 11 kuruş olacak.

Peki, 27 Kasım 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.00 TL

Motorin litre fiyatı: 57.07 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.86 TL

Motorin litre fiyatı: 56.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.87 TL

Motorin litre fiyatı: 58.10 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları