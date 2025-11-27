Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Akaryakıta çifte indirim yolda
HSK'dan Hakimlere Rücu Şartlarını Değiştiren Önemli Karar
2026 yılı için günlük yemek kartı ücreti belli oldu
İzmir'de büyük gıda operasyonu: 30 ton tarihi geçmiş gıda ele geçirildi
Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek
2026 yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?
Yeni uygulama! Her bina kendi suyunu üretecek
Otizm salgına dönüştü! Her 30 çocuktan birinde var
4 ilde DEAŞ operasyonu: 16 tutuklama
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Uraloğlu: Yeni İstanbul Ankara Otoyolu geliyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı
USA Today araştırdı:: Dişiniz ağrıyorsa Türkiye'ye gidin!
Bakan Güler açıkladı: Askeri hastaneler yeniden açılıyor!
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 6 maddesi geçti
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
Akaryakıta çifte indirim yolda

Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatında düşüş olacak. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 27 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası 25 Kasım tarihinde motorine 2 lira 44 kuruş indirim uygulanmıştı. Şimdi ise akaryakıta çifte indirim daha geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 28 Kasım Cuma gününden itibaren benzin ve motorinin fiyatı düşecek.

İndirim benzinde 73 kuruş, motorinde ise 2 lira 11 kuruş olacak.

Peki, 27 Kasım 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.07 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 54.86 TL
  • Motorin litre fiyatı: 56.93 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 55.87 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.10 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 56.20 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.43 TL
  • LPG litre fiyatı: 56.82 TL

