Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız askeri vuruldu

ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydedildi.

Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen olayda askerlerin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.

- Trump'tan olaya ilişkin açıklama

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.