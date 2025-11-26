Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama

Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli idari personel H.T, henüz belirlenemeyen nedenle D.B. adlı kadın personeli silahla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Öğrencilerin ve personelin tahliye edilmesinin ardından binaya giren güvenlik güçleri, H.T'yi eyleminden vazgeçip teslim olması için ikna etti.

Serbest bırakılan rehine, 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Silahını teslim ettiği öğrenilen H.T. ise olay yerine gelen Vali Aydın Baruş ile bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından gözaltına alınan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

"Gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı"

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün yaşanan ve herkesi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelin başka bir personeli rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Olayın meydana gelmesinin ardından üniversitenin güvenlik birimleri ve emniyet güçlerinin olaya hızlı şekilde müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

Rektörlükten, rehinenin serbest bırakılmasının ardından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde bugün yaşanan ve hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz üzücü rehine olayı, ilgili birimlerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rehin alınan personelimiz herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayın hemen ardından güvenlik güçlerimiz ve üniversitemiz yönetimi gerekli tüm tedbirleri almış, süreç titizlikle yönetilmiştir. Yaşanan olay nedeniyle duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaşırken, sürecin sağlıklı şekilde sonuçlanmasına katkı sunan tüm güvenlik birimlerimize ve personelimize teşekkür ederiz."

Rehinenin sağlık problemi bulunmuyor

Vali Aydın Baruş, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde 10.45 sıralarında bir kadın memurun silahlı kişi tarafından rehin alındığına dair ihbarda bulunulduğunu söyledi.

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettiğini belirten Baruş, "Yaklaşık 20 dakika sonra da şahısla özellikle Rektör hocamız irtibat kurdu telefonda, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizle birlikte müzakere sürecine geçildi. Şahsın ikna edilmesi için çok uzun bir müzakere, diyalog süreci yaşandı, yaklaşık 4 saat sürdü. İkna süreci sabırla yürütüldü ve sonucunda başarı elde edildi." dedi.

Baruş, rehinenin herhangi bir sağlık problemi olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şahıs elindeki silahla rehine alma olayını gerçekleştiriyor. Şahsın geçmişine baktığımızda, daha önce Kars'ta üniversitede çalıştı 2017 yılından itibaren, 2020 yılında da üniversitemizde sivil memur olarak göreve başladı ve üzerine kayıtlı Kara Kuvvetleri tarafından tanzim edilmiş bir silah taşıma izin belgesi bulunduğu anlaşıldı. Arkadaşlarıyla arasında yaşadığı sorunları bahane ederek eylemi gerçekleştirdiği anlaşılıyor ki müzakereler sırasında bu bilgi edinildi. Ayrıca bazı sağlık sorunları yaşadığı, sağlık geçmişinde de böyle durumlar var. Çok şükür böyle durumda olan bir şahısla müzakere süreci yürütülmesi ve başarıyla neticelenmesi, üzücü bir olayın yaşanmaması açısından son derece sevindirici."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olayı başından beri takip ettiğini, gerekli bilgileri kendisine sunduklarını ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"Bu olayın üniversitemizde herhangi bir sıkıntıya sebep olmadan, üzüntüye sebep olmadan neticelenmesi konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müzakere sürecinde tabii Rektör hocamız başta olmak üzere Sayın Başsavcımız da bu sürece katıldı. Yine İl Emniyet Müdürümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüzde müzakereyle görevli arkadaşlar katıldı. Süreç iyi bir şekilde yönetildi, bundan dolayı mutluyuz. İnşallah böyle sıkıntıları, böyle problemleri bir daha yaşamayız diyorum."