Mükellefler için belge düzenleme sürecinde yeni kolaylıklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek yıl itibarıyla basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin düzenleyecekleri belgelerin temininde kolaylık sağladı.

Mükellefler için belge düzenleme sürecinde yeni kolaylıklar

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tebliğle gelecek yıl itibarıyla basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin düzenleyecekleri belgelerin temini kolaylaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde ve büyükşehir belediyesi olan illerde belirli faaliyetlerde bulunan mükelleflerin 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirileceği hükme bağlanmıştı.

Bu karar gereğince 30 büyükşehir statüsündeki illerde basit usulde vergilendirilen emtia imalatı ve alım-satımı yapanlar, inşaat işleriyle uğraşanlar, motorlu taşıt bakım ve onarım hizmeti sunanlar, lokanta ve benzeri hizmet işletmeleri, eğlence ve istirahat yerleri ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar, 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek.

Bakanlık, geri bildirimleri dikkate aldı

Bakanlık, geçiş sürecine ilişkin gelen geri bildirimleri dikkate alarak mükelleflerin uyum maliyetlerini azaltmak amacıyla tebliğ düzenlemesi yaptı.

Halihazırda basit usule tabi mükellefler, düzenlemeleri gereken fatura ve perakende satış fişi gibi belgeleri bağlı oldukları oda ve birliklerden, gerçek usulde vergilendirilen mükellefler ise Bakanlık veya defterdarlıklar tarafından anlaşma yapılan matbaalardan temin ediyor. Elektronik belge düzenlenmesi gereken işlemlerde ise Başkanlığın e-Belge portalı ücretsiz kullanılabiliyor.

Düzenlemeyle Bakanlık, kazançları basit usulde tespit edilirken Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflere düzenlemek zorunda oldukları belgeleri bağlı bulundukları oda ve birliklerden temin etme imkanı tanımış oldu.

Böylece, halihazırda basit usule tabi mükelleflerden 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olanlar, düzenlemek zorunda oldukları belgeleri, işletme hesabı esasına göre defter tuttukları süre zarfında bağlı bulundukları oda veya birliklerden de alabilecek. Kullandıkları eski belgeleri ise 2 Şubat 2026'ya kadar iptal ettirmeleri gerekecek. Böylece mevcut imkanlarını kullanmaya devam edebilecekler.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflerin maliyetlerini azaltacak düzenlemelerin üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

