Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

Hayatını kaybeden Ramazan Dalyak'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinde görevli olduğu, eşi Elmas Dalyak'ın ise hamile olduğu öğrenildi.

Elmas Dalyak da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

