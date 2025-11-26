Okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde fenalaşan 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi.
İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Bülent Altop İlkokulu'nda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede oynarken fenalaştı.
Polat'ın aniden yere düştüğünü gören öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polat'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.