Yeniden değerleme oranı Resmi Gazetede yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25,49 olarak açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte, vergi, harç ve idari cezalar başta olmak üzere birçok kalemde yapılacak artışın yasal dayanağı netleşti.

Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri esas alınarak hesaplanıyor. Buna göre,2026 yılında uygulanacak oran yüzde 25,49 olarak tespit edilip Resmi Gazete'de ilan edildi.

Yeniden değerleme oranı vergi ve cezaların güncellenmesinde esas alınacak

Açıklanan oran; vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları ve çeşitli idari para cezalarının yıl başından itibaren ne kadar artacağını belirlemede kullanılacak. Düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 585)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2025 yılı için % 25,49 (yirmi beş virgül kırk dokuz) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.