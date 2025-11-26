DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?

TBMM Üyesi İrfan Karatutlu'nun milletvekili kimlik kartıyla ALES'e giremedi. resmi kimlik sayılmasına rağmen, kanun maddesi gerekçe gösterilerek alınmadı.

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, pazar günü düzenlenen Akademik Personel Lisansüstü Sınavı'na (ALES) milletvekili kimlik kartıyla alınmadığını söyledi.

Pazar günü düzenlenen sınav için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne gittiğini kaydetti. Sınava giriş belgesi ile milletvekili kimlik kartını görevliye verdiğinde, bu kimlik kartıyla sınava giremeyeceğinin söylendiğini aktardı.

Kanuna göre milletvekili kartının resmi kimlik yerine geçtiğini kaydeden Karatutlu, "Burada olay şudur; bir milletvekili sınava girme hakkını fevri, bireysel davranışlar nedeniyle kaybetmiştir. Bir milletvekilinin sınava sokulmaması belki Türkiye'de bir ilktir. Bende özellikle sorumlu kişilerin iyi eğitilmesi kanaati oluştu" ifadelerini kullandı.

Karatutlu, tıp doktoru olduğunu ancak farklı bölümleri de tamamladığını kaydederek Kamu Yönetimi alanında doktora yapmak istediğini ve bunun için ALES'e başvurduğunu söyledi.

KANUN NET: VEKİL DE OLSA KURAL DEĞİŞMEZ



Bakanlık kaynakları, kanun maddesinin açık ve net olduğunu, milletvekiline özel uygulama yapılamayacağını vurguladı.

ÖSYM kanununda, nüfus cüzdanı ve pasaport haricinde hiçbir kimlik belgesinin geçerli kabul edilemeyeceği vurgulanıyor.

6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'un sınav güvenliğine ilişkin 9. maddesi şöyle:

"Adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına girişinde nüfus cüzdanı veya süresi dolmamış pasaport haricinde ilgili kanunlarında resmi kimlik belgesi hükmünde olsa bile başka bir kimlik belgesi geçerli kabul edilmez."