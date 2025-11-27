Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

MADDE 1- 13/9/2022 tarihli ve 31952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1'inde yer alan cetvelin "B) TAŞRA TEŞKİLATI" başlıklı kısmının "2- BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

