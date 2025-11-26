YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)"na esas derslere ait konu ve kazanımlar belirlenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)"na esas derslere ait konu ve kazanımların belirlendiğini açıkladı.
2026 yılında gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)"na esas derslere ait konu ve kazanımlar için tıklayınız.