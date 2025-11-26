11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!

11. Yargı Paketi yarın Meclis Başkanlığına sunulacak. Covid düzenlemesi de pakette yer alacak.

Covid düzenlemesinden 50-55 bin mahkumun yararlanmasını bekleniyor. Koşulları tamamlanan mahkumlar da yararlanacağı için sayının yükselmesi bekleniyor.

Covid izni olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşmemiş olan hükümlülerin tahliyesini öngören düzenleme 11. yargı paketiyle meclisin gündemine geliyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde MHP ve DEM Parti bu düzenleme için adım atılmasını istiyordu. Covid izninin yer alması için geçen hafta 11. yargı paketinin Meclis Başkanlığı'na sunulması ertelenmişti. AK Parti bu konu ile ilgili etki analiz raporlarını değerlendirdi ve binlerce mahkuma tahliye getirecek düzenleme yargı paketine eklendi.

Düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde suç işleyenlerin 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçebilmesi ve 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor.

11. Yargı Paketi içerisinde suç örgütlerine yönelik düzenlemeler, çocuğun suça aracı olarak kullanılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Bir suç örgütü kurmanın ve yönetmenin cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyken bu 5 yıldan 10 yıla kadar çıkarılabilecek. Aracı olarak çocuk kullanılmışsa bu ceza 1 katı oranında arttırılabilecek ve 20 yıla kadar hapis cezası öngörülebilecek.

BAKAN TUNÇ ÇALIŞMALARIN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. ve 12. yargı paketleriyle ilgili çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Bakan Tunç, "11. Yargı Paketiyle; ceza adaleti sistemini güçlendirmeye, yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin gündemine arz etmeyi planlıyoruz. 12. Yargı Paketiyle de; hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz." dedi.