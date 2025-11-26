Komisyonun MHP'li üyeleri 'Terörsüz Türkiye' raporunu tamamladı
Komisyonun MHP'li üyeleri 'Terörsüz Türkiye' raporunu tamamladı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Ana sayfaHaberler Siyasi

11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çalışmalarını tamamladığını açıkladığı 11. Yargı Paketi, yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Paketin en çok tartışılan düzenlemesi olan ve 50-55 bin mahkumu ilgilendiren Covid izni düzenlemesi de pakette yer alıyor. Bu düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen hükümlülere 3 yıl daha erken açık cezaevine geçiş ve denetimli serbestlik hakkı getiriyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 21:12, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 21:11
Yazdır
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!

11. Yargı Paketi yarın Meclis Başkanlığına sunulacak. Covid düzenlemesi de pakette yer alacak.

Covid düzenlemesinden 50-55 bin mahkumun yararlanmasını bekleniyor. Koşulları tamamlanan mahkumlar da yararlanacağı için sayının yükselmesi bekleniyor.

Covid izni olarak bilinen ve 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşmemiş olan hükümlülerin tahliyesini öngören düzenleme 11. yargı paketiyle meclisin gündemine geliyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde MHP ve DEM Parti bu düzenleme için adım atılmasını istiyordu. Covid izninin yer alması için geçen hafta 11. yargı paketinin Meclis Başkanlığı'na sunulması ertelenmişti. AK Parti bu konu ile ilgili etki analiz raporlarını değerlendirdi ve binlerce mahkuma tahliye getirecek düzenleme yargı paketine eklendi.

Düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde suç işleyenlerin 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumlarına geçebilmesi ve 3 yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlanması öngörülüyor.

11. Yargı Paketi içerisinde suç örgütlerine yönelik düzenlemeler, çocuğun suça aracı olarak kullanılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Bir suç örgütü kurmanın ve yönetmenin cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyken bu 5 yıldan 10 yıla kadar çıkarılabilecek. Aracı olarak çocuk kullanılmışsa bu ceza 1 katı oranında arttırılabilecek ve 20 yıla kadar hapis cezası öngörülebilecek.

BAKAN TUNÇ ÇALIŞMALARIN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. ve 12. yargı paketleriyle ilgili çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Bakan Tunç, "11. Yargı Paketiyle; ceza adaleti sistemini güçlendirmeye, yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin gündemine arz etmeyi planlıyoruz. 12. Yargı Paketiyle de; hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber